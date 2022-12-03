Manuel Akanji, İsviçre - Portekiz maçında Cristiano Ronaldo'yu durdurma planlarını açıkladı

Başarılı stoper, Portekizli yıldıza karşı nasıl oynaması gerektiğini biliyor.

NE OLDU? İsviçre'nin Sırbistan'ı 3-2 yenmesi, G Grubu'nu ikinci bitirdiklerini ve Portekiz'e karşı son 16 turunda rakip olduklarını gösteriyordu.

İsviçre'nin stoperi Akanji, ülkesinin liderliğini üstleneceği neredeyse kesin olan efsanevi oyuncu Ronaldo ile karşı karşıya gelecek ve başarılı savunma oyuncusu, onu durdurma planını açıkladı.

NE SÖYLENDİ: Ronaldo ile karşılaşması sorulduğunda Akanji, "Artık daha yaşlı olmasına rağmen inanılmaz bir gol makinesi...

"Ona ceza sahasında boşluk bırakamazsınız. Top, ona geldiğinde genellikle Ronaldo'ya çok yakın olmanız gerekiyor" dedi.

BÜYÜK RESİM: Ronaldo, Manchester United ile sözleşmesini feshettikten sonra birkaç haftadır manşetlerde yer alıyor.

Bu yıl Dünya Kupası'nda şu ana kadar bir gol attı, ancak Portekiz'in hayal kırıklığı yaratan bir yenilgiye uğramasıyla Güney Kore karşısında etkisiz göründü.

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RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Portekizli forvet, İsviçre'yi yenerek İspanya ya da Fas'a karşı çeyrek final maçını oynama arzusunda olacak.

Yıllar geçse de Ronaldo'nun hırsı ve oyuna olan tutkusu devam ediyor ve o, Dünya Kupası'nı kazanmayı en az Lionel Messi kadar istiyor.