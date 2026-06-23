Mani itiraf ediyor: Norveç galibiyeti hak etti… Kurtuluş yolu bu

Senegal milli takımının yıldızı Sadio Mané, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda iki takımın karşılaştığı maçta Norveç'in üstünlüğünü kabul ederek, 3-2 mağlubiyetle sonuçlanan karşılaşmada “Teranga Aslanları”nın en iyi formlarında olmadıklarını vurguladı.

Senegal milli takımı, turnuvada üst üste ikinci yenilgisini aldı. İlk turda Fransa'ya 3-1 yenilen Senegal, grup aşamasının son turu öncesinde durumu daha da zorlaştı.

Senegalli "SeneNews" sitesinin aktardığı açıklamalarda Mané, "Sanırım hepimiz hayal kırıklığı yaşıyoruz. Maça galibiyet hedefiyle çıktık, ancak ne yazık ki takım bu akşam en iyi performansını sergileyemedi" dedi.

Suudi Al-Nassr kulübünün yıldızı, yenilgi için mazeret aramayı reddederek büyük bir sportmenlik ruhu sergiledi ve rakibin galibiyetini hak ettiğini kabul etti.

Oyuncu, “Norveç’in galibiyeti hak ettiğini düşünüyorum” diye ekledi.

Senegalli milli takımın aldığı ağır darbeye rağmen Mané, takımın Dünya Kupası'ndaki yoluna devam etme şansını hala koruduğunu vurguladı ve takım arkadaşlarını bir sonraki maç öncesinde hızla konsantrasyonlarını geri kazanmaya çağırdı.

"Teranga Aslanları"nın kaptanı şöyle konuştu: "Bu geceden itibaren mümkün olan en kısa sürede dengemizi yeniden kazanmaya çalışacağız ve bir sonraki maça hazırlanacağız. Hâlâ mücadele ettiğimiz bir turnuva var ve savaşmaya devam etmeliyiz."

Senegal’in son 32’ye kalma şansı sorulduğunda Mané, arka arkaya alınan iki mağlubiyete rağmen milli takımının umutlarının devam ettiğine olan güvenini ifade ederek, “Elbette, elbette” diye kesin bir yanıt verdi.

Eski Liverpool yıldızı, Senegal’in turnuvadaki yolunu kurtarmanın tek yolunun yenilginin etkilerini hızla atlatmak olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: “Mümkün olan en kısa sürede dengemizi yeniden kazanmalı ve elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.”

Turnuvanın ilk iki turunun ardından puanını sıfırda tutan Senegal milli takımı, bir sonraki tura yükselme şansını sürdürebilmek için diğer grupların sonuçlarını beklerken, Irak ile oynayacağı son maçta galibiyet almak zorunda.

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