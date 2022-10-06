Mane'ye göre Ballon d'Or'un en büyük favorisi açık ara farkla Karim Benzema

Sadio Mane, Karim Benzema'nın Real Madrid ile son 12 ayda elde ettiği başarının ardından 2022 Ballon d'Or'u hak eden futbolcu olduğuna inanıyor.

Son kazanan Messi

Benzema ve Mane 2022 ödülünü kazanmak için mücadele ediyor

Fransız yıldız açık ara favori

NE OLDU? Çoğu yılda olduğu gibi, bu yılki Ballon d'Or ödülünün 17 Ekim'de kimin olacağı oldukça açıkça görünüyor. Benzema, kariyerinde ilk kez bu ödülü kazanmanın en büyük favorisi ve ana rakiplerinden biri de kendisinin öyle olduğuna inanıyor. İmrenilen bu ödülü sonuna kadar hak ediyor.

NE SÖYLEDİ? "Dürüst olmak gerekirse, Benzema'nın bu yıl Ballon d'Or'u kazanmayı uzak ara hak ettiğini düşünüyorum," dedi Mane. "Ve onun adına çok mutluyum. Madrid ile geçirdiği sezon muhteşemdi ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı."

BÜYÜK RESİM: Mane, Ballon d'Or'u kazanma konusunda gerçek bir şansa sahip. Senegal ile unutulmaz bir sezon geçirirken Liverpool ile de fena değildi. Kırmızılar finalde Benzema'nın Real Madrid'ini yenmiş olsaydı, ödülü kaldırma şansı kesinlikle daha yüksek olurdu.

ÜÇ FOTOĞRAF:

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BENZEMA İÇİN SIRADA NE VAR? Karim Benzema, Fransa ile Dünya Kupası'nı da kazanarak koleksiyonundaki eksik parçayı da tamamlamak istiyor.