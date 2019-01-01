Manchester United'ın transfer bütçesi 230 milyon euro!

Gelecek sezona iddialı girmek isteyen Manchester United, yaz döneminde 230 milyon euro'luk transfer bütçesi hazırlayacak.

Sezon devam ederken kötü gidişattan dolayı Mourinho'nun görevine son verip sezon sonuna kadar Ole Gunnar Solskjaer'i menajerliğe getiren ve Norveçli teknik adamla muhteşem bir ivme yakalayan Manchester United, gelecek sezon hazırlıklarını yapıyor.

The Sun'da yer alan habere göre, gelecek sezon ligde daha iddialı olmayı hedefleyen Kırmızı Şeytanlar, yeni hocasına 200 milyon sterlin (230 milyon euro) tutarında bir transfer bütçesi verecek.

Yaz transfer döneminde kritik hamlelerle Premier Lig şampiyonluğu adına iddialı bir konuma gelmek isteyen Manchester United'da gelecek sezon takımı kimin çalıştıracağı henüz netleşmedi. Ancak Ole Gunnar Solskjaer'in seri galibiyetleri, Norveçli teknik adamın kalıcı olabileceğinin sinyallerini veriyor.

Solskjaer yönetiminde şu ana kadar 10 resmi maça çıkan Manchester United, bu karşılaşmalardan 9 galibiyet ve 1 beraberlik çıkarırken henüz yenilgi yüzü görmedi.