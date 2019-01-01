Manchester United'ın transferdeki hedefi: Mario Mandzukic

Manchester United, Juventus’ta forma şansı bulamayan Mario Mandzukic’i transfer listesine aldı.

Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ocak ayında takımın güçlendirilmesini istiyor.

Kırmızı Şeytanlar bu doğrultuda daha önce de gündemlerine gelen Mario Mandzukic için harekete geçmeye hazırlanıyor.

’un sezon başında UEFA’ya bildirdiği kadroda yer almayan Mandzukic, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

ekibi Al Rayyan geçtiğimiz hafta Mandzukic ile görüşmeler yapmış ancak sonuç alamadığını duyurmuştu.

Sezona hücum bölgesinde Marcus Rashford, Anthony Martial ve Mason Greenwood ile başlayan Manchester United, geride kalan 6 haftada yalnızca 8 gol atabildi.

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Yaz döneminde Romelu Lukaku ve Alexis Sanchez’i ’e gönderen Manchester United hem transfer hem de maaş bütçesi açısından Mandzukic’in maliyetini karşılayabilecek durumda.

Goal’ün edindiği bilgiye göre Juventus, Mandzukic için 9 milyon euro bonservis talep ediyor.

33 yaşındaki Hırvat yıldız da 4.5 milyon euro’luk maaşında indirime gitmeyi düşünmüyor.