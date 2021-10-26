Manchester United'dan Solskjaer'in yerine dört aday

Manchester United'da art arda alınan kötü sonuçlar, bu kez Solskjaer'in sonunu mu getiriyor?

Yaz transfer döneminde kadrosuna Jadon Sancho, Raphael Varane ve Cristiano Ronaldo gibi önemli eklemeler yapan Manchester United'dan; Chelsea, Liverpool ve Manchester City ile şampiyonluk yarışı vermesi bekleniyordu.

Ancak Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'de sallantılı bir başlangıç yaptı ve son dört maçını kazanamadı. Old Trafford'da Liverpool'a karşı alınan 5-0'lık hezimet de bardağı taşıran son damla oldu.

Bu sonuçla birlikte Ole Gunnar Solskjaer, eleştirilerin bir numaralı hedefi haline geldi. Şu ana dek Norveçli teknik adamın arkasında duran Manchester United yönetiminin de artık yolları ayırma kararı alması bekleniyor. İngiliz basınından The Sun, Manchester United'ın teknik direktörlük görevi için dört aday belirlediğini öne sürdü.

Manchester United'da Solskjaer'in yerini kim alacak?

Haberde Manchester United'ın Antonio Conte ve Zinedine Zidane'ın yanı sıra Leicester teknik direktörü Brendan Rodgers ve Ajax'ın revaçta hocası Erik ten Hag ile ilgilendiği belirtildi.

Ancak İspanyol basınından Mundo Deportivo, geçtiğimiz sezonun sonunda Real Madrid'den ayrılan Zidane'ın şu anda takım çalıtırmak istemediğini, dolayısıyla Manchester United'a sıcak bakmadığını yazmıştı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ise Antonio Conte'nin İngiliz devini çalıştırmaya olumlu yaklaştığını, ancak kulübün henüz Solskjaer hakkında kesin kararını vermediğini açıkladı.

Manchester United'ı neler bekliyor?

Liverpool hezimetinin ardından puan tablosunun zirvesinden uzaklaşan Manchester United, Premier Lig’de sıradaki maçını Tottenham ile oynayacak.

Kırmızı Şeytanlar, bu maçın ardından Şampiyonlar Ligi’nde Atalanta ile kozlarını paylaşacak ve sonrasında ise Manchester City ile oynanacak derbinin hazırlıklarını sürdürecek.

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