Avrupa Süper Ligi'nden UEFA ve FIFA'ya suçlama

Avrupa Süper Ligi projesinin üç kurucu kulübü, hedeflerinden vazgeçmiyor...

Geride bıraktığımız 2020-21 sezonunun nisan ayında 12 Avrupa kulübü, Şampiyonlar Ligi yerine Avrupa Süper Ligi'nde mücadele etmek istediklerini duyurmuş ve proje bu şekilde harekete geçmişti.

Barcelona, Real Madrid ve Juventus kurucu üç kulüp olarak bu projede yer alırken; Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atletico Madrid, AC Milan ve Inter de ilk etapta bu girişimin bir parçası olmuştu.

Ancak futbol kamuoyundan gelen tepkilerin de ışığında, dokuz kulüp projeden çekilme kararı almıştı. Buna karşın kurucu üç kulüp ise bu girişimde ısrarcı olacaklarının altını çizmişti. Ayrıca geçtiğimiz dönemde UEFA, kurucu kulüpler hakkında başlatılan disiplin soruşturmalarının daha önce hiç soruşturma açılmamış gibi geçersiz sayılacağını duyurmuştu.

Son olarak ise kararlılıklarını sürdüren Real Madrid, Barcelona ve Juventus’un UEFA ile FIFA hakkında suç duyurusunda bulunacağı iddia edildi.

Avrupa Süper Ligi kulüpleri pes etmiyor

Financial Times’ta yer alan haberde kurucu üç kulübün, UEFA ve FIFA’yı Avrupa Birliği’nin rekabet kurallarını çiğnemekle suçladığı belirtildi. Real Madrid, Barcelona ve Juventus’un buna gerekçe olarak ise rakip olacak turnuvaların engellenmesini öne sürdüğü ifade edildi.

Ayrıca haberde İspanya'da Süper Lig kulüplerini temsil eden bir şirketin, Avrupa Adalet Divanı’na UEFA'nın Şampiyonlar Ligi gibi organizasyonlardan faydalanmaya devam ederken, kulüplere yaptırım uygulayabilecek bir düzenleyici rolünde hareket etmeye devam edip edemeyeceğini soracağı belirtildi.

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