Manchester United'dan Mandzukic'e 10 milyon euro

Devre arasında takviyeler yapmaya hazırlanan Manchester United, Juventus'un Hırvat golcüsü Mario Mandzukic'i gözüne kestirdi.

Premier Lig'deki kötü formunu toparlamakta zorlanan ve 12. sırada yer alan , devre arasında yapacağı transferlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Bunun için şimdiden çalışmaya başlayan Kırmızı Şeytanlar, 'un 33 yaşındaki futbolcusu Mario Mandzukic'i kadrosuna katmayı planlıyor. Goal kaynaklarının edindiği bilgiye göre Hırvat golcüyü elinden çıkarmak isteyen Juventus, Manchester United'ın 10 milyon euro'luk teklifine sıcak bakıyor.

Haberin devamı aşağıda

Mandzukic'in Manchester United ile 2021 yılının yaz dönemine kadar sürecek bir 18 aylık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 5 milyon euro kazanacağı da elde edilen bilgiler arasında.

2015'te 'den İtalyan ekibine transfer olan tecrübeli futbolcu, üst üste 4 kez lig şampiyonluğu yaşadı ve 162 karşılaşmada 44 kez ağları havalandırdı.

Ancak teknik direktör Maurizio Sarri'nin planları arasında yer almayan Mandzukic, 2019-20 sezonunda henüz süre alamamasının yanı sıra Şampiyonlar Ligi kadrosuna da alınmadı. Yaz transfer sezonunda elden çıkarılmak istenen deneyimli isim, ekibi Al Rayyan'ın teklifini reddetmişti. Çin ve 'den gelen teklifleri de değerlendirmeyen Mandzukic'in kısa vadeli de olsa Manchester United'a olumlu katkı sağlaması bekleniyor.