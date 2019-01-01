Manchester United'dan Jadon Sancho için 80 milyon euro

Manchester United, Borussia Dortmund'un yükselen yıldızı Jadon Sancho için kesenin ağzını açıyor.

Borussia Dortmund'da bu sezon sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Jadon Sancho, Manchester United'ın radarına girdi.

The Sun'ın haberine göre, daha önce iki buçuk sene Manchester City altyapısında forma giyen Sancho için Manchester şehrinin diğer büyüğü dev bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Genç futbolcuyu gözüne kestiren Manchester United, bu transferi tamamlayabilmek adına 80 milyon euro'luk bir ücreti gözden çıkardı.

Öte yandan diğer Avrupa devlerinin de radarında olan Sancho, herhangi bir takıma transfer olması durumunda eski kulübü Manchester City'ye de para kazandıracak. 2017 yazında 8 milyon euro'ya Borussia Dortmund'a transfer olan İngiliz futbolcunun bir sonraki satışından Manchester City %15'lik pay sahibi olacak.

Manchester United'ın ısrarcı olduğu Trinidad & Tobago asıllı kanat oyuncusu bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 28 maçta görev yaparken takımına 9 gol ve 10 asistlik önemli bir katkı sağladı.