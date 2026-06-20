Manchester United yıldızının oğlu ani bir şekilde hayatını kaybetti

Manchester United efsanesi Mark Hughes, 38 yaşında ani bir şekilde hayatını kaybeden oğlu Alex’in vefatını duyurdu; bu haber, İngiliz futbol camiasında büyük bir üzüntü dalgası yarattı.

İngiltere Lig Menajerleri Birliği (LMA) tarafından yayınlanan resmi açıklamaya göre, Hughes ve ailesi derin üzüntülerini şu sözlerle dile getirdi: “Ben ve Jill, sevgili oğlumuz Alex’in ani ve beklenmedik kaybı nedeniyle büyük bir üzüntü duyuyoruz.”

Açıklamada ayrıca şunlar yer aldı: “Alex harika bir evlat, Curtis ve Zina’nın kardeşi, Jessica’nın sadık eşi ve ikisinin güzel çocukları Sebastian ile Leonardo’nun babasıydı.”

Alex, Grimsby Town Futbol Kulübü’nde oyuncu transferinden sorumlu müdür olarak görev yapıyordu ve futbol camiasındaki meslektaşları ve arkadaşları tarafından büyük saygı görüyordu.

Açıklama şu sözlerle sona erdi: “Çok sayıda iyi arkadaşı ve meslektaşı vardı. Hepimiz onu çok özleyeceğiz. Bu üzücü dönemde mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz.”

Açıklamada ani ölümün nedenleri açıklanmadı; bu arada İngiliz futbol kulüplerinden ve futbol camiasından Hughes’un ailesine taziye mesajları yağdı.

Mark Hughes, Manchester United’ın efsanelerinden biri olarak kabul ediliyor. Kulüpte iki Premier Lig şampiyonluğu ve üç FA Cup şampiyonluğu kazandıktan sonra, birçok İngiliz kulübünde başarılı bir teknik direktörlük kariyerine imza attı.