Manchester United yıldızı Ronaldo, Çek Cumhuriyeti maçından sonra antrenmana morarmış gözü ve yaralarıyla çıktı

Cristiano Ronaldo, pazartesi günü milli takım antrenmanına morarmış gözü ve burnunda bir kesik iziyle çıkmak zorunda kaldı.

NELER OLDU? Manchester United ve Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo, Çek Cumhuriyeti maçında kaleciyle çarpıştı ve kanlar içinde kaldı. Maçın 13. dakikasında Çek kaleci Tomas Vaclik ile hava topunda çarpışan Ronaldo'nun salı günü oynanacak İspanya maçına kadar iyileşmesi gereken çok sayıda morluğu var.

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BÜYÜK RESİM: Portekiz, Çek Cumhuriyeti karşısında 4-0 galip geldi ve Ronaldo ülkesi için 90 dakika sahada kaldı ancak maçta hiç gol kaydedemedi.

RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? 37 yaşındaki yıldız oyuncu yaz döneminin büyük kısmını United'dan ayrılmaya çalışarak geçirdi ancak hiçbir resmi hamle yapılmadı. Şu an Erik ten Hag yönetiminde yedek kulübesinde bulunan Ronaldo'nun ara transfer döneminde tekrar takımdan ayrılmak için hamle yapması bekleniyor. Yıldız oyuncuya ilgi gösteren Arap kulüpleri olduğu belirtiliyor.