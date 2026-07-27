Manchester United, kırmızı şeytanların yıldızlarından birinin bu yaz kiralık olarak, satın alma opsiyonuyla birlikte ayrılması konusunda Juventus'la ileri düzey görüşmelere başladı.

İngiliz "The Sun" gazetesine göre, Manchester United forveti Joshua Zirkzee, Randal Kolo Muani transferinin çökmesinin ardından Juventus'un başlıca hedefi konumunda.

İngiliz gazetesinin öğrendiğine göre, Zirkzee'nin temsilcileri Juventus'un teklifine olumlu yanıt verdi.

Manchester United, kulübün oyuncuyu 2024 yılında transfer etmek için yaklaşık 36,5 milyon sterlin harcamasına rağmen, 30 milyon sterlinlik satın alma opsiyonuyla birlikte oyuncunun kiralık olarak ayrılmasını kabul etmeye hazır görünüyor.

Kulüp yöneticileri, oyuncunun takımla istikrarlı bir performans ortaya koymayı başaramamasının ardından bu rakamın oyuncunun değerini adil bir şekilde yansıttığını düşünüyor.

Zirkzee, geçen sezon Ruben Amorim ve Michael Carrick yönetiminde Premier Lig'de sadece 5 maçta ilk 11'de sahaya çıktıktan sonra Manchester United'ın planlarından çıktı.

25 yaşındaki Hollandalı forvet bu yaz büyük ilgi görüyor, ancak transferi için şu anda yarışın önünde Juventus bulunuyor.

Juventus, Fransız milli oyuncu Kolo Muani'yi geçen sezon Tottenham'daki başarısız kiralık döneminin ardından Paris Saint-Germain'den transfer etmeye yakındı.

Ancak Juventus, iki taraf arasındaki müzakerelerin tıkanmasının ardından transferin mali değeri konusunda Saint-Germain'le anlaşmayı başaramadı.

Bunun üzerine Juventus, santrfor mevkiini dolduracak yeni bir forvet arayışında hızla Zirkzee'ye yöneldi.

Manchester United ile 75 maçta yalnızca 9 gol kaydeden Zirkzee, Allianz Stadyumu'na transfer olmaya açık.

Zirkzee, Parma'da bir sezon kiralık ve Bologna'da iki sezon geçirdikten sonra İtalya Ligi'ni iyi tanıyor.