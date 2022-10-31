NE OLDU? Neville, Pazar günü Old Trafford'daki başlama vuruşu öncesinde Ronaldo tarafından görmezden gelindi.
Portekizli milli futbolcu, Neville ile tokalaşmadan geçerek Louis Saha ve Jamie Redknapp ile selamlaştı.
Neville ve Ronaldo, United'ın başarısı için birlikte oynadı; ancak verdikleri görüntü, sanki eskiden takım arkadaşı değillermiş gibiydi...
Olay sonrasında hayal kırıklığı yaşayan Neville, Micah Richards tarafından bu soru sorulduğunda Ronaldo'nun 'eski takım arkadaşıymış gibi davranmadığını' itiraf ederek buruk bir görüntü çizdi.
BÜYÜK RESİM: Neville, açık sözlü fikirleriyle tanınıyor ve bu sezon Ronaldo'yu eleştiriyor.
Ancak, son zamanlarda Ronaldo tarafından küçümsenen ilk yorumcu değil.
37 yaşındaki oyuncu, United'ın Liverpool ile oynadığı maç öncesinde Liverpool'un efsane stoperi Jamie Carragher'ı da görmezden gelmişti.
UNİTED İÇİN SIRADA NE VAR? Kırmızı Şeytanlar, perşembe günü Real Sociedad ile Avrupa Ligi'ndeki son grup maçını oynayacak.
Her iki taraf da gruptan çıkmayı garantiledi, ancak Erik ten Hag'ın ekibi, grubu birinci bitirmek için iki net golle kazanmak zorunda...