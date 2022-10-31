NE OLDU? Neville, Pazar günü Old Trafford'daki başlama vuruşu öncesinde Ronaldo tarafından görmezden gelindi.

Portekizli milli futbolcu, Neville ile tokalaşmadan geçerek Louis Saha ve Jamie Redknapp ile selamlaştı.

Neville ve Ronaldo, United'ın başarısı için birlikte oynadı; ancak verdikleri görüntü, sanki eskiden takım arkadaşı değillermiş gibiydi...

Olay sonrasında hayal kırıklığı yaşayan Neville, Micah Richards tarafından bu soru sorulduğunda Ronaldo'nun 'eski takım arkadaşıymış gibi davranmadığını' itiraf ederek buruk bir görüntü çizdi.