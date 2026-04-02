Manchester Evening News'in haberine göre, Manchester United yaz transfer dönemindeki ilk transferini neredeyse tamamladı. İngiliz devi aynı zamanda yeni sezon için daha fazla takviye yapmaya çalışıyor.

Michael Carrick'in 2026'da görevi devralmasından bu yana United açıkça yükselişte. Takım, on maçın yedisini kazandı ve sadece bir kez kaybetti; Manchester City, Arsenal ve Tottenham Hotspur'a karşı etkileyici galibiyetler elde etti. Bu nedenle, eski kaptanın kalıcı olarak menajer olarak atanması yönündeki çağrılar giderek daha yüksek sesle dile getiriliyor.

Carrick'in sözleşmesinin uzatılması henüz açıklanmamış olsa da, United gelecek sezonun kadrosu üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Kulüp, Kolombiyalı 17 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Cristian Orozco ile prensipte anlaştı.

Manchester United, Orozco'nun şu anki kulübü Fortaleza CEIF ile yaklaşık 750.000 sterlinlik (860.000 avro) bir transfer ücreti üzerinde anlaştı. Anlaşma, Orozco 18 yaşına girip İngiltere'ye transfer olabileceği zaman kesinleşecek.

Böylece Orozco, yoğun bir transfer yazının sadece başlangıcı gibi görünüyor. Manchester United, birinci takım için de oyuncularla kadrosunu güçlendirmek istiyor. İstek listesinde genç bir sol bek, bir sol kanat oyuncusu ve en az iki orta saha oyuncusu bulunuyor.

Adı sıkça geçen isimlerden biri de Elliot Anderson. Nottingham Forest'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu etkileyici bir performans sergiliyor ve İngiliz milli takımının dikkatini çekmeyi başardı. Anderson, Salı günü Japonya ile oynanan hazırlık maçının tamamında forma giydi (0-1 mağlubiyet).

Hem Manchester United hem de şehirdeki rakibi Manchester City, onun gelişimini yakından takip ediyor. Ancak Forest, Anderson için yaklaşık 80 milyon sterlinlik, yani 92 milyon avroluk yüksek bir fiyat biçti. Oyuncu ise şimdilik konuyla ilgili net bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Anderson, “Bu yaz Dünya Kupası var, bu yüzden tüm dikkatim orada” dedi.