İngiliz ekibi, Beşiktaş'ın eski yıldızı Weghorst'u göndererek Kane'i kadrosuna katmayı planlıyor.

NE OLDU? Tottenham Hotspur'daki mevcut sözleşmesi 2024'te sona erecek olan Harry Kane'in yeni bir sözleşme imzalaması pek olası değil.

The Telegraph'ın haberine göre Manchester United, Tottenham ile müzakere etmesinin ne kadar zor olacağını göz önünde bulundurarak yıldız forvet için mümkün olan en kısa sürede bir teklif vermeyi planlıyor.

BÜYÜK RESİM: Manchester United; Napoli'nin forveti Victor Osimhen'i de transfer listesine aldı, ancak İngiltere Milli Takımı'nın kaptanını listenin başında tutuyor.

Kaliteli bir forvete ihtiyacı olan Bayern Münih de yaz transfer döneminde Kane'in peşine düşecek.

VE DAHA FAZLASI: Tottenham'ın ilk önceliği Kane'i yeni bir anlaşmaya bağlamak olacak, ancak kulüpteki mevcut durum göz önüne alındığında, Kane'in yeniden sözleşme imzalaması pek olası değil.

Bu durumda Tottenham'ın İngiltere dışındaki kulüplerden 90 milyon Euro'ya yakın bir talepte bulunması beklenirken Premier Lig kulüpleri için bu bedel 100 milyon Euro'nun üzerine çıkabilir.

United, mevcut pivot santrforu Weghorst'un yerine Kane'i kadrosuna katarak klasik 9 numara transferini tamamalamak istiyor.

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MANCHESTER UNITED İÇİN SIRADA NE VAR? Erik ten Hag'ın ekibi, 27 Nisan'da Premier Lig'de Kane'in formasını giydiği Tottenham ile karşı karşıya gelecek.