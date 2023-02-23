Hollandalı santrfor, Premier Lig devi Manchester United'da kalıcı olmaya çalışıyor. Ancak gelen haberler onun için biraz olumsuz.

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyerken sürpriz bir şekilde ayrılan ve Premier Lig devi Manchester United'a sezon sonuna kadar imza atan Wout Weghorst'un geleceği merakla bekleniyor.

Premier Lig'de henüz gol ile tanışamayan Hollandalı futbolcu, buna rağmen Erik ten Hag'ın oyun planı için zaman zaman faydalı oldu.

Fakat İngiltere'den gelen bazı haberler, United'ın Weghorst'un bonservisini almayacağı yönünde.

İddialar neler?

Football Insider'da yer alan habere göre Manchester United yönetimi, Weghorst'un bonservisini almayı planlamıyor.

Kırmızı Şeytanlar, Hollandalı golcü için 2.5 milyon sterlin sözleşme fesih bedeli ödemişti.

Manchester United ile şu ana kadar 10 maçta süre alan Wout Weghorst, tüm kulvarlarda bir gol bir de asist kaydetti.

Wout Weghorst'u ne bekliyor?

United, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde perşembe akşamı Barcelona'yı konuk edecek.

İlk maçta Camp Nou'dan 2-2 beraberlikle ayrılan Premier Lig devi, evinde kazanıp çeyrek finale yükselmeyi amaçlıyor.

İspanya'daki maçta Frenkie de Jong'u marke etmekle görevlendirilen ve bunu başararak Barça'nın oyununu sekteye uğratan Weghorst'un Old Trafford'da da benzer bir role bürünmesi bekleniyor.