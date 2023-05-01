Roma’nın İngiliz golcüsü Avrupa’nın iki dev takımının transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Roma’da özellikle geçtiğimiz sezon sergilediği performansla Avrupa’nın elit santrforları arasına ismini yazdıran Tammy Abraham’ın Manchester United, PSG ve Tottenham’dan yoğun bir ilgi gördüğü öne sürüldü.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’ta yer alan haberde Roma’nın Milan ile oynadığı son maçta hem Unitede hem de PSG gözlemcileri, Abraham’ı izledi.

Manchester United yönetimi kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst’un yerine Abraham’ı koymayı planlarken, PSG de yıldız oyuncunun Hugo Ekitike’nin yerini alabileceğine inanıyor.

Chelsea için geri alma maddesi var

Roma ile yaptığı sözleşmede Chelsea için 80 milyon euroluk geri alma maddesi bulunan Abraham için talep edilecek bonservis bedeli netleşmezken, bu civarda bir bonservis bedelinin gerekeceği tahmin ediliyor.

Geçen sezon Roma için oynadığı 53 maça 27 gol sığdıran 25 yaşındaki santrfor, bu sezon ise dokuz golde kaldı. Takımı UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale yükselirken, Avrupa’da sadece bir golde kalan Abraham, Chelsea altyapısından yetişmişti. İlk büyük çıkışını 2016-2017 sezonunda 23 gol attığı Bristol City formasıyla Championship’te yapan golcü oyuncu, bir dönem Aston Villa forması da giymişti.