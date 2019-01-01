Manchester United ve Inter'in Müller rekabeti
Sezona kötü bir başlangıç yapan ve istikrarsız bir görüntü çizen Manchester United, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için Thomas Müller'i listenin birinci sırasına koydu. Ancak Müller'in peşinde bir tek onlar yok.
Bild'in haberine göre Kırmızı Şeytanlar'ın yanı sıra Serie A ekiplerinden Inter de Bayern Münih'in 30 yaşındaki golcü futbolcusu Müller'i kadrosuna katmak için kolları sıvadı.
Bu sezon Alman ekibinde fazla forma şansı bulamayan Müller'in devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşündüğü ve Inter ile Manchester United'dan gelebilecek teklifleri değerlendireceği öne sürüldü.
Haberde yer alan bir başka bilgi ise Inter'in yaz transfer döneminde Müller için teklif yaptığı ancak geri çevrildiği yönünde. Mavi siyahlıların devre arasında bir önceki tekliflerinin üstüne çıkması bekleniyor. Ancak Inter'in bu konudaki en büyük rakibi Manchester United'ın da transfer ücreti konusunda oldukça cömert davranabileceği ve Müller'i renklerine bağlamak için yüksek bir teklif yapabileceği söyleniyor.
Tecrübeli futbolcu, 2009'dan beri giydiği Bayern Münih formasıyla 497 resmi karşılaşmada görev aldı ve rakip ağlara 186 gol bıraktı.