Manchester United ve Inter'in Müller rekabeti

Alman basını, Manchester United ve Inter'in Bayern Münih forması giyen Thomas Müller'i transfer etmek istediğini gündeme getirdi.

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve istikrarsız bir görüntü çizen , devre arasında kadrosunu güçlendirmek için Thomas Müller'i listenin birinci sırasına koydu. Ancak Müller'in peşinde bir tek onlar yok.

Bild'in haberine göre Kırmızı Şeytanlar'ın yanı sıra ekiplerinden de 'in 30 yaşındaki golcü futbolcusu Müller'i kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

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Bu sezon Alman ekibinde fazla forma şansı bulamayan Müller'in devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşündüğü ve Inter ile Manchester United'dan gelebilecek teklifleri değerlendireceği öne sürüldü.

Haberde yer alan bir başka bilgi ise Inter'in yaz transfer döneminde Müller için teklif yaptığı ancak geri çevrildiği yönünde. Mavi siyahlıların devre arasında bir önceki tekliflerinin üstüne çıkması bekleniyor. Ancak Inter'in bu konudaki en büyük rakibi Manchester United'ın da transfer ücreti konusunda oldukça cömert davranabileceği ve Müller'i renklerine bağlamak için yüksek bir teklif yapabileceği söyleniyor.

Tecrübeli futbolcu, 2009'dan beri giydiği Bayern Münih formasıyla 497 resmi karşılaşmada görev aldı ve rakip ağlara 186 gol bıraktı.