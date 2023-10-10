Premier Lig'in dev ekibi Manchester United'ın kiralık gönderdiği yıldızına, sürpriz bir teklif geldi.

Manchester United'ın eski forveti, İspanya'da yavaş yavaş kendisini toplamaya başladı ve Getafe adına ilk golünü, La Liga'da 2-2 berabere kaldıkları Celta Vigo mücadelesinde kaydetti.

Bu gol, genç oyuncunun Ocak 2022'den bu yana kaydettiği ilk golüydü.

İngiltere Milli Takımı'yla geleceği konusunda belirsizliği olan Geedwood'a beklenmedik bir şekilde Jamaika kapılarını açtı. Takımın menajeri Heimir Hallgrimsson onu kadrosuna davet etmeye açık...

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Ne söylendi?

Gazetecilere verdiği demeçte, "Takımımızdaki en iyi yeteneğe sahip olmak istiyoruz. Eğer eski kondisyonunu ve önceki seviyelerini elde ederse, o zaman kesinlikle Jamaika'ya yardım edecek seviyeye gelecektir" diyerek oyuncuya güvenmek istediğinin altını çizdi.

Greenwood, 2020'de Three Lions'da yalnızca bir kez forma giydi ve Jamaika kökenli olduğu için FIFA kurallarına göre Jamaika Milli Takımı'nı seçebilir.

Bunun için Jamaika federasyonunun FIFA'ya resmi başvuruda bulunması gerekiyor.

Ethan Pinnock, Demarai Gray ve Michail Antonio gibi birçok Premier Lig yıldızı Jamaika'da oynuyor.

Genç oyuncu, yaşadığı taciz ve saldırı olaylarının ardından Manchester United'da kadro dışı kalmış ve bir süre forma giyememişti. Şimdi, adeta kapı dışarı edilen Greenwood'a Jamaika'dan sürpriz bir teklif gelmiş oldu.

Greenwood, Milli aradan sonra 21 Ekim'de oynayacakları Real Betis'e karşı Getafe adına yeniden sahaya çıkacak.