Siyah-beyazlı ekibin eski golcüsü, transferin gözde oyuncularından birisi olmayı sürdürüyor.

Fenerbahçe ve Manchester United, bir dönem Beşiktaş forması giyen ve taraftarların sevgilisi olan Vincent Aboubakar için Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr ile bir anlaşma zemini arıyor.

Kamerunlu golcü, şu anda Suudi Arabistan'da Ronaldo ile takım arkadaşı, ancak Al Nassr'dan yapılan açıklamaya göre Aboubakar'ın ismi federasyona bildirilen takım listesinden çıkarıldı.

Aboubakar'ın yerine, Cristiano Ronaldo takım listesine eklendi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin, yıldız golcü için 3 milyon Euro'luk bir teklifte bulunacağı bildirildi.

Ayrıca Ronaldo ile yollarını ayıran ardından Cody Gakpo'yu Liverpool'a kaybeden Kırmızı Şeytanlar da bu transferde iddialı...

Ne söylendi?

Suudi Arabistan merkezli OKAZ'a göre Manchester United, Dünya Kupası'nda Katar'da Brezilya'ya karşı gol atan ve iyi görüntüsüyle dikkat çeken Aboubakar ile ilgileniyor.

Kırmızı Şeytanlar, ocak ayındaki transfer döneminde çılgın anlaşmalar yapmayacaklarını açıklamışlardı ve böylece, Kamerunlu yıldızla kiralık olarak anlaşmaları son derece mantıklı olacak.

Al Nassr ne söyledi?

Suudi ekibi AFP'ye şunları söyledi: "Al Nassr, yabancı bir oyuncu için boş yer olmadığı için henüz Ronaldo'yu kaydettiremedi.

"Yabancı bir oyuncunun, Ronaldo'yu kaydettirmek için ayrılması gerekiyor."

Arap ekibi, en sonunda kararını verdi ve Aboubakar'ı takım listesinden çıkararak Fenerbahçelilere bekledikleri haberi verdi.

Ancak bu noktada Manchester United'ın da devrede olması, işleri zorlaştırabilir.