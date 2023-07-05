İngiliz ekibi Tottenham; Manchester United ve Bayern Münih'in transfer etmek istediği Kane için yeni bir plan hazırladı.

NE OLDU? Manchester United ve Bayern Münih, bu yaz forvet oyuncusunu Kuzey Londra'dan uzaklaştırmaya çalışıyorlar, ancak Spurs, sözleşmesinin son yılına girmesine rağmen onu satmayacakları konusunda kararlı görünüyor.

30 yaşındaki oyuncunun Tottenham'da haftada yaklaşık 200.000 £ kazandığı bildiriliyor, ancak The Guardian, kulübün yıldız forvetine devasa yeni bir teklifte bulunacağını açıkladı.

BÜYÜK RESİM: Ancak Kane'in transfer döneminde anlaşmayı imzalamaya niyeti yok ve hala seçeneklerini değerlendiriyor.

Tottenham Başkanı Daniel Levy, İngiliz yıldızının yeni teknik direktör Ange Postecoglou ile yeni sezonda takımda kalmasını istiyor.

VE DAHA FAZLASI: Kane, geçen sezonun sonundan beri Old Trafford'a transfer olması beleniyordu, anca, Tottenham onu rakiplerinden birisine satma niyetinde değil. S

Manchester United transferi zora giren Kane, Bayern'in hocası Tuchel'le görüştükten sonra Alman devine de gitmeye sıcak bakıyor. ö

Alman devi, Kane için 60 milyon £ (77 milyon $) değerinde bir teklif yaptı ve onu kadrosuna katmaya en yakın ekip gibi görünüyor.

Ancak Tottenham'ın yıldız forvetiyle ilgili yeni planı, Bayern Münih'i de bu transferden vazgeçirebilir, çünkü İngiliz ekibi Kane'e yüklü bir maaş vermek için harekete geçmiş durumda...

İKİ FOTOĞRAFTA:

Getty Images

Getty

KANE İÇİN SIRADA NE VAR? Yıldız golcü; United ve Bayern'den gelecek haberleri beklerken şimdilik Tottenham'da kalmak zorunda olduğunu biliyor.