Fransız devi PSG'nin planlarında olmayan Verratti için büyük bir transfer savaşı başlıyor.

NE OLDU? 2012'den beri PSG'de görev yapan tecrübeli orta saha oyuncusu Verratti'ye yeni teknik direktör Enrique, ona ihtiyacı olmadığını ve bu yaz Parc des Princes'ten ayrılmakta özgür olduğunu söyledi.

L'Equipe'in haberine göre, Manchester United ve Bayern Münih, İtalyan orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için teklif yapmayı planlıyor.

BÜYÜK RESİM: Verratti'nin, özellikle Aralık 2022'de sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmasının ardından şimdi takımda düşünülmemesi herkesi şaşırtıyor.

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Enrique, sezon öncesi kampı sona erdikten sonra planlarına uymadığını söyledi ve Lorient'e karşı Ligue 1'in açılış maçında kadroda yer almadı.

VE DAHA FAZLASI: Yaz boyunca Al-Hilal ve Chelsea ile bağlantı kurduktan sonra, Verratti artık Avrupa'da, hatta elit seviyede devam edecek gibi görünüyor.

Manchester United ve Bayern arasında bir teklif savaşı beklenebilir ve her iki takım da Verratti'yi almak konusunda istekli görünüyor.

Öte yandan Galatasaray'ın da Verratti'ye ilgisi olduğu ve Erden Timur'un, özellikle bu hafta içinde İtalyan orta saha oyuncusu için görüşmeler yapacağı da aktarılıyor.

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VERRATTI VE PSG İÇİN SIRADA NE VAR? Verratti, takımdan ayrılmak için bir teklif beklerken PSG bu hafta sonu Parc des Princes'te Lens ile karşılaşacak.