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TENNIS-GBR-WIMBLEDONAFP

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Manchester United transferi sağlık kontrolünden geçti

M. Carrick
Y. Tielemans
M. United
Belçika
Premier Lig
İngiltere
Belçika

Son adım

Manchester United’a transfer olacağı söylenen oyunculardan biri, transferin resmi olarak duyurulması öncesinde sağlık kontrolünden geçti.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabında şöyle yazdı: "Belçikalı orta saha oyuncusu Yuri Tielemans sağlık kontrolünü tamamladı ve bugün Manchester United ile sözleşme imzalayacak."

Romano, "Tielemans'ın Kırmızı Şeytanlar ile imzalayacağı sözleşme, Haziran 2031'e kadar geçerli olacak ve beş yıllık bir süreyi kapsayacak... Transfer tamamlandı ve kesinleşti" diye ekledi.

Romano daha önce, Manchester United'ın Yuri Tielemans'ın Aston Villa ile olan sözleşmesindeki 41 milyon avroluk tazminat maddesini uyguladığını ve Belçikalı orta saha oyuncusuyla sözlü bir anlaşmaya vardığını belirtmişti.

29 yaşındaki Tielemans’ın Aston Villa ile 2028 yazına kadar süren bir sözleşmesi vardı; oyuncu, 2023 yazında Leicester City’den Villa’ya transfer olmuştu.

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