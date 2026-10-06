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Manchester United - Tottenham Hotspur Premier League maç öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Premier Lig
M. United
Tottenham Hotspur
B. Fernandes

Premier League uzun milli aranın ardından geri dönerken Man United ile Spurs maçına kapsamlı bir ön bakış. Taktikleri, takım haberlerini, form durumunu ve daha fazlasını ele alıyoruz.

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Premier Lig - Hafta 6
Old Trafford

Manchester United ile Tottenham Hotspur, 10 Ekim 2026'da TSİ 19.30'da başlayacak.

United ve Spurs, sezonlarını ayağa kaldırmak zorunda

Manchester United ile Tottenham Hotspur'un, şu ana kadar neden işlerin yürümediğini değerlendirmek için muhtemelen uzun bir Premier League arasına ihtiyacı vardı. Kısacası, neredeyse hiçbir şey yolunda gitmedi. Old Trafford, Manchester United için çok ihtiyaç duyulan bir ilaç olacak mı?

Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Manchester United inişli çıkışlı gidiyor, ama daha çok düşüşte

Ipswich karşısında alınan 5-2'lik galibiyetten bu yana United, yurt içindeki dört maçta galibiyet yüzü göremedi ve bu seride Brighton'a karşı EFL Cup yenilgisi de yer aldı. 10 kişi kalan Manchester City'ye karşı sahasında alınan yenilgi taraftarlar tarafından iyi karşılanmadı, Everton ve Fulham deplasmanlarındaki beraberlikler de taraftarların hayal kırıklığını artırdı. Matheus Cunha'nın 89. dakikada attığı eşitlik golü Fulham karşısında bir puanı kurtardı, ancak bu sonuç United'ın 12. sırada sürünmesine engel olmadı.

Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Spurs deplasmanda olmaktan memnun mu?

Tottenham'ın sezonu, 2025-26 sezonunun bittiği gibi başladı. Londra ekibi ilk beş maçında galibiyet alamadı ve bu maçların dördünde gol atamadı. Şu ana kadar topladıkları iki puan da 0-0'lık beraberliklerden geldi; bu da hücumdaki sorunlarını ortaya koyuyor. Sezondaki ilk golleri ise en son Aston Villa'ya sahasında 2-3 kaybettikleri maçta sadece teselli niteliği taşıdı.

FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-TOTTENHAMGetty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

  • Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko ve Noussair Mazraoui, sakatlık sorunları nedeniyle milli takım görevlerini kaçırdı ve ev sahibi ekipte bu maç için durumları şüpheli.
  • Xavi Simons ve Wilson Odobert, konuk ekipte uzun süreli eksikler arasında yer alırken Dejan Kulusevski dönüşe yaklaşıyor.
  • Spurs, bu iki takım arasındaki son altı karşılaşmanın dördünü kazandı.

Muhtemel 11'ler

United (4231): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Tielemans, Santos; Mbuemo, Fernandes, Rashford; Cunha.

Spurs (4231): Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Bentancur, Tonali; Savio, Fernandes, Marmoush; Solanke.

Takım haberleri ve kadrolar

M. United vs Tottenham Hotspur Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • M. Carrick

Carrick, Old Trafford'da ciddi bir sakatlık kriziyle karşı karşıya. Amad Diallo, Matthijs de Ligt, Tom Heaton, Manuel Ugarte, Karl Darlow, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Benjamin Sesko, Patrick Dorgu ve Noussair Mazraoui'nin tamamı forma giyemiyor. Bildirilen bir ceza yok, ancak eksiklerin boyutu United kadrosunu maç öncesinde ciddi şekilde zorluyor. Yaz transferi Carlos Baleba, ayak bileği sorununun ardından yakın zamanda kapalı kapılar ardında oynanan bir hazırlık maçında yeniden sahalara döndü ve sakatlık endişeleri arasında biraz olsun moral verdi.

De Zerbi de önemli isimlerden yoksun. Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk, Pedro Porro, Jan Paul van Hecke ve Micky van de Ven'in tamamı sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. Konuk ekipte de ceza bulunmuyor, ancak bu eksikler zaten sorunlu başlayan sezona daha da fazla zorluk katıyor. Her iki takımın kadrosuna ilişkin güncellemeler santra saatine daha yakın eklenecek.

Form durumu

MUN

MUN - Form

EVE
B2-2
SAB
K4-0
MCI
K0-1
BHA
K2-3
FUL
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
TOT

TOT - Form

NEW
K0-2
NFO
B0-0
EVE
B0-0
LIV
K3-1
AVL
K2-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
3/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

United, Premier League'deki son üç maçından iki puan çıkardı; son olarak Fulham ile 1-1 berabere kaldı, bu serinin daha önceki bölümünde ise Everton ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçların arasında sahasında Manchester City'ye 1-0 yenildi ve ayrıca Carabao Cup'ta Brighton'a 2-3 kaybetti. Beş maçlık süreçteki tek parlak sonuç, Sabah FK karşısında Şampiyonlar Ligi'nde alınan 4-0'lık galibiyet oldu; bu periyotta bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi yaşadı.

Tottenham'ın son dönemdeki karnesi oldukça karamsar bir tablo çiziyor. De Zerbi'nin ekibi son beş maçının üçünü kaybetti; bunlar arasında Aston Villa, Carabao Cup'ta Liverpool ve Newcastle United yenilgileri yer alıyor. Premier League'de hem Everton hem de Nottingham Forest ile 0-0 berabere kaldı ve bu beş karşılaşmanın üçünde gol atamadı. Spurs, bu beş maçta sekiz gol yerken sadece dört gol attı.

İkili rekabette geçmiş maçlar

Kafa Kafaya

M. UnitedÇizimTottenham Hotspur
1
1
3
Premier Lig
M. United badge
M. United
MUN
2
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
0
MS
Premier Lig
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
2
M. United badge
M. United
MUN
2
MS
Ligi Europa
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
M. United badge
M. United
MUN
0
MS
Premier Lig
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
M. United badge
M. United
MUN
0
MS
Lig Kupası
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
4
M. United badge
M. United
MUN
3
MS
7Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, Şubat 2026'da Old Trafford'da Manchester United'ın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Son beş karşılaşmada Tottenham iki, United bir galibiyet aldı ve bir maç berabere bitti. İki ekip ayrıca Mayıs 2025'te Avrupa Ligi finalinde de karşı karşıya geldi ve Spurs bu maçı 1-0 kazandı. United'ın bu eşleşmedeki iç saha karnesi bir miktar umut veriyor, ancak Tottenham birden fazla kulvarda sorun çıkarabileceğini gösterdi.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
5500135+815
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
K
K
B
K
K
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
K
B
B
B
K
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
B
K
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
K
B
K
B
B
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
K
B
B
B
K
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
B
B
K
K
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
K
K
B
K
B
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
B
K
K
K
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
K
K
K
K
12
M. UnitedM. UnitedMUN
51228805
B
K
B
K
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
K
B
B
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
B
K
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
B
K
K
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
K
K
B
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
B
B
B
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
K
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
B
B
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

Premier League tablosunda Manchester United 12. sırada yer alırken Tottenham 20. sırada son basamakta bulunuyor; bu da karşılaşmayı her iki takım için de farklı ama acil önem taşıyan bir mücadele haline getiriyor.

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