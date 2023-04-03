Hollandalı menajer, takımdaki fazlalıkları atarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.

NE OLDU? Erik ten Hag, kulüpten sezon sonunda bazı oyuncuları gönderme konusunda "acımasız" olmasını istedi.

Manchester Evening News'te yer alan bir habere göre Hollandalı menajer; Harry Maguire, Brandon Williams, Anthony Martial ve Alex Telles'in takımdan kesin olarak gönderilmesini talep ediyor.

BÜYÜK RESİM: United, transfer pazarında son derece verimsiz bir dönem geçirdi. Transferlere büyük miktarlarda para harcarken oyuncu satışlarından çok az gelir elde etti.

Geçen yıl Andreas Pereira ve Tahith Chong'un satışlarından sadece 11.6 milyon Sterlin kazanırken Antony, Casemiro ve Lisandro Martinez gibi yeni oyuncular için 213 milyon Sterlin ödeme yaptı.

Yaz aylarındaki aşırı harcamaları, Ocak transfer döneminde az para harcamak zorunda kalacaklarını gösteriyordu.

Ve bu nedenle, yıldız oyuncuları bonservisleriyle transfer etmek yerine Wout Weghorst ve Bayern Münih'ten Marcel Sabitzer'i kiralık olarak aldılar.

VE DAHA FAZLASI: Ten Hag, yeni bir forvet almaya öncelik verdi ve gönlünün, Harry Kane'den yana olduğu söyleniyor.

Ancak Ajax'ın eski oyuncusu Frenkie de Jong'a karşı ilgisi de sürüyor.

Aynı zamanda Jude Bellingham'ı da takımında görmek istiyor. Ayrıca Jadon Sancho'ya olan sabrını yitirdiği için yaz transfer döneminde onun da satılmasına "hayır" demeyecek.

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BİLİYOR MUSUN? Jadon Sancho, Harry Maguire ve Anthony Martial, Manchester United'a toplam 232 milyon Euro'ya mal oldular.

MANCHESTER UNITED İÇİN SIRADA NE VAR? Ten Hag'ın ekibi, Newcastle'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından Çarşamba günü Premier Lig mücadelesinde Brentford'u konuk edecek.