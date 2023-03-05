Aldığı kararın büyüklüğünü bilen Hollandalı menajer, her şeyin farkında...

NE OLDU? Ronaldo, Piers Morgan ile kulübü eleştirdiği bir televizyon röportajının ardından geçtiğimiz Kasım ayında United'dan ayrıldı.

Ten Hag, Portekizli süperstarın kulüpten ayrılması hakkında konuştu ve Old Trafford'dan gönderme kararından endişe duymadığı konusunda ısrar etti.

NE SÖYLEDİLER: “Kendi nedenlerim vardı ve bu son derece açıktı. Ronaldo'yu göndermenin sonuçlarını da biliyordum.

"Olumsuz bir sonuç da olabilirdi. Futbolda, bu her zaman mümkündür. Ama endişelenmiyorum.

"Geceleri iyi uyuyorum, Ronaldo'yu gönderdikten sonra bile geceleri uykum kaçmadı ve mışıl mışıl uyudum.

"Kulübün ve takımın ilerlemesi için kararlar almak zorundayım" dedi ve ekledi:

"Bu benim işim ve sorumluluğum var ve bu kararlarımın arkasında durmalıyım.

"Kararlarımın sadece kısa vadede değil, uzun vadede de sonuçlarına ve etkisine katlanmak zorundayım.

"Tabii ki her zaman çok fazla zamanınız olmuyor. Hatırlıyorum da o dönemde 10 günümüz vardı ve hangi seçeneğin daha iyi olacağını çok fazla düşündük. Her zaman stratejik düşünmek zorundasınız."

BÜYÜK RESİM: Ten Hag, o zamandan beri United'ı Newcastle karşısında Carabao Kupası'nda zafere taşıyarak Kırmızı Şeytanlara altı yılın ardından ilk kupasını kazandırdı.

United aynı zamanda FA Cup'ta çeyrek finalde, Avrupa Ligi'nde son 16'da yer alıyor ve Premier Lig'deki zirve mücadelesine üçüncü sıradan göz kırpıyor.

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BİLİYOR MUSUN? Ocak ayında Arsenal'e 3-2 yenilen Manchester United, son 11 Premier Lig maçından sadece birini kaybetti (8 Galibiyet 2 Beraberlik).

Dünya Kupası arasının ardından Premier Lig'deki hiçbir takım, Kırmızı Şeytanlar'dan daha fazla (23) puan kazanmadı.

MAN UTD İÇİN SIRADA NE VAR? Ten Hag'ın ekibi, Pazar günü Anfield'da Liverpool ile karşılaşacak ve ardından Perşembe günü, Avrupa Ligi son 16 turunun ilk maçında Old Trafford'da Real Betis'i ağırlayacak.