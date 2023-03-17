Bu sezon harika bir oyun sergileyen İngiliz oyuncu, hocasından büyük övgü aldı.

NE OLDU? Erik ten Hag, Marcus Rashford'un Real Betis'e karşı attığı gol sonrasında yıldız oyuncusunun yeteneğine övgüler yağdırdı.

İngiliz oyuncunun, sezon başından bu yana kaydettiği aşamaya da değinen Hollandalı hoca, oyuncusunun zihniyetine değindi.

NE SÖYLENDİ? Ten Hag basın toplantısında, Rashford hakkında şöyle konuştu:

"Onun şu anda daha iyi olmasını sağlayan, takıma neşe getiren, çok gol atmasını sağlayan ve bize galibiyetler getiren şey Rashford'un tutumu ve zihniyetidir.

"Onun neler yapabileceğini biliyordum. Rashford'un etrafına daha iyi olması için bazı isimlerin gelmesi gerekiyordu ve onları buraya getirdik.

"Ve böylece, onun yukarı doğru giden ivmesi devam ediyor."

Betis'e karşı attığı gol; Rashford'un bu sezonki 27. golüydü ve bu, şimdiye kadarki en iyi sezonu olduğunu gösteriyor.

Şu ana kadar 6 da asist yaptı ve sezonun bitmesine daha 3 ay var...

BÜYÜK RESİM: Ancak Ten Hag, Rashford'un sezon öncesine göre şu anda daha iyi bir durumda olduğunu da itiraf etti.

İngiliz oyuncu, geçtiğimiz sene takım için son derece hayal kırıklığı yaratan bir sezonda toplam beş gol atabilmişti.

Ten Hag, "Sezon boyunca çok iyi ilerledi. Sezona başladığında bu kadar iyi bir durumda değildi.

"Ancak oynama şeklimiz ona bir temel sağladı ve becerilerini oyunumuza daha iyi bir şekilde yansıttı" dedi.

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BİLİYOR MUSUN? Rashford'un Perşembe günü Estadio Benito Villamarin'deki golü, onu 25 golle United'ın Avrupa'da en çok gol atan oyuncuları listesinde Cristiano Ronaldo'nun üzerine çıkararak altıncı sıraya yükseltti.

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