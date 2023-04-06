Siyah-beyazlıların eski golcüsü, Old Trafford'da büyük bir baskı altında bulunuyor.

NE OLDU? Weghorst, Manchester United evinde Brentford'u Marcus Rashford'un attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başarırken maça yedek kulübesinde başladı ve oyuna giremedi.

Hollandalı golcü, Ocak ayında Beşiktaş'tan United'ın kadrosuna katıldığından beri performansı nedeniyle eleştirilerin hedefinde bulunuyor.

Ve bu nedenle taraftarların büyük bir kısmı, Jadon Sancho'nun Çarşamba günü Weghorst'un yerine sahada olduğunu görünce rahatladılar.

Bunun üzerine Hollandalı menajer, vatandaşını oynatmaktan neden vazgeçtiğini açıkladı.

NE SÖYLEDİLER: Ten Hag, maçın ardından Weghorst'u neden oynatmadığını açıklarken bunun taktiksel bir ayrıntı olduğuna dikkat çekti.

Hollandalı menajer MUTV'ye şunları söyledi: "Yaratıcılık sağlamak için bu tür bir değişiklik yaptık.

"Sancho, geri döndüğünden beri iyi ilerleme kaydetti. Biliyorsunuz son pası yapabiliyor, bire bir hareket edebiliyor, geriden gelip gol atabiliyor.

"Bu yüzden onu tercih ettim ve Weghorst'u oynatmaktan vazgeçtim."

BÜYÜK RESİM: Weghorst, United için 19 maçta sadece iki gol attı ve Premier Lig'de henüz gol atamadı.

Kale önünde sergilediği kötü performanslar nedeniyle gol atma görevini Rashford üstlendi.

Ve bu nedenle Hollandalı oyuncu, uzun vadeli bir seçenek olarak Old Trafford'da şüpheler uyandırdı.

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SIRADA NE VAR? Weghorst, Manchester United Cumartesi günü Premier Lig'de Everton'ı konuk ettiğinde ilk 11'e geri dönmeyi umacak.

Eleştiriler nedeniyle baskı altında olan Hollandalı golcünün, kendisini kanıtlamak için daha fazla uğraşması gerekiyor.