Kırmızı Şeytanlar, yaşadıkları ezici mağlubiyetin izlerini silmeye çalışıyorlar.

NE OLDU? Manchester Evening News'e göre United, Premier Lig'de Liverpool'a karşı tarihindeki en kötü mağlubiyeti yaşayan Kırmızı Şeytanlar'da aksiyon alındı.

Kulübün hocası Ten Hag, hezimeti yaşadıkları gecenin ardından ezici yenilginin faturasını çıkarmak için sabah 7'de soluğu tesislerde aldı.

Ten Hag'ın bu andan itibaren bazı kritik kararlar vererek takıma bir şok etkisi yapması beklenirken bazı futbolcuların kadro dışında kalması bile gündeme gelebilir.

Oyuncuların hepsini sabah 9'da tesislere toplayan Hollandalı menajer, eski teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in Ekim 2021'de yaptığının tam aksini gerçekleştirdi.

United, Liverpool'a 5-0 yenildiğinde Norveçli hoca takımına bir gün izin vermişti.

BÜYÜK RESİM: Kısa süre önce Carabao Cup'ı kazanan United, Anfield'da Liverpool'a 7-0 yenilince Jurgen Klopp tarafından zafer sarhoşluğundan uyandırıldılar.

Kırmızılar; Mohamed Salah, Darwin Nunez, Cody Gakpo ve Roberto Firmino ile ezici bir galibiyet aldı.

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MANCHESTER UNITED İÇİN SIRADA NE VAR? Ten Hag'ın ekibi bundan sonra Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Real Betis ile karşılaşacak.

Kırmızı Şeytanlar, Liverpool'a karşı yaşadıkları ezici mağlubiyeti taraftarlarına unutturmaya çalışacaklar.