Premier Lig devi Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Fred, İngiltere'de gündeme oturdu.

Fenerbahçe, Manchester United'dan orta saha oyuncusu Fred'i transfer ettiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varılmıştır.

"Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için yarın (12 Ağustos 2023) İstanbul'a gelecektir."

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Fenerbahçe'nin Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred, kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imzasını atacak, ancak bazı United taraftarları bu duruma oldukça öfkeli...

Manchester United taraftarının Fred isyanı

Bazı Manchester United taraftarları, Fred'in takımdan ayrılmasına karşı olduklarını açık bir şekilde ifade ettiler. Kırmızı Şeytanların taraftarları, sosyal medyadan Brezilyalı oyuncunun ayrılmasına tepki gösterdi.

Bir taraftar, 'Çok sinirliyim! Fred'i nasıl satarsınız. En azından bu sezon da takımda kalması gerekiyordu. Onun Fenerbahçe'ye gitmesine izin vermeyin" derken bir diğeri şunları yazdı: "Fred için bonuslarla beraber 15 milyon Euro çok az. Maguire'a 30 istediğiniz yerde Fred'i 15'e mi verdiniz? Siz, şaka mısınız?"

Diğer bir taraftar ise, "Fred, kesinlikle gönderilecekler listesinde olmayı hak eden bir futbolcu olmadı, ona şans diliyorum. Fenerbahçe'de başarılar" yazdı.

Genel olarak Manchester United taraftarları, Fred'in Fenerbahçe'ye gitmesine tepki gösterirken ona olan sevgilerini de paylaşmayı ihmal etmedi.

Öte yandan Maguire, 2019 yılında 87 milyon Euro karşılığında Leicester City'den Manchester United'a transfer olmuş ve bekleneni verememişti.

United, şimdi Maguire'ı satmak için 30 milyon Euro'luk bir transfer ücreti bekliyor.

Fred'in kariyeri ve istatistikleri

Brezilyalı oyuncu, futbola ülkesinde Internacional kulübünün altyapısında başladı. 2013 yılında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e transfer olan orta saha oyuncusu, beş yıl burada forma giydi.

Shakhtar'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Fred, 2018'de Premier Lig devi Manchester United'a imza attı. Tecrübeli futbolcu, Manchester United formasını 213 maçta giyerken 14 gol atıp 19 asist yaptı.

30 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki sezon Fenerbahçe formasıyla mücadele edecek.