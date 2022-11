Portekizli süperstar, yaşadığı zorbalık nedeniyle neredeyse futbolu bırakıyordu.

Manchester United, son zamanlarda yine zor günler geçiriyor ve Premier Lig'deki performansları eleştiriliyor.

Tabii ki bu kapsamda Ronaldo da eleştirilerin hedefinden kurtulamıyor.

Portekizli süperstarın performansını beğenmeyen bazı United taraftarları, onun emekli olmasını istiyor.

Ve bunun üzerine Ronaldo'nun futbolu bırakabileceği yönünde haberler yapılıyor. Ancak bu durum, Portekizli yıldız için bir ilk değil.

Ne yaşadı?

Sporting Lizbon'un altyapısındayken sürekli zorbalığa maruz kalan Ronaldo, o günlerde de futbolu neredeyse bırakıyordu.

Ronaldo, 12 yaşındayken Sporting'in ünlü akademisine katıldı, ancak yeni çevresine alışmakta epey zorlandı. United'ın yıldızı, Portekiz'in başkenti Lizbon'a 535 km uzaklıktaki küçük bir ada olan Madeira'da doğmuştu ve başkente uyum sağlayamıyordu.

Sporting'le sözleşme imzaladığında Ronaldo, hayatını toparlayıp şehre taşınmak zorunda kaldı.

Messi vs Ronaldo: One Rivalry, Two GOATs and the Era That Remade the World’s Game adlı kitaba göre, insanların onunla sürekli alay etmesiyle neredeyse futbolu bırakıyordu.

Kitap, Ronaldo'nun diğer erkekler tarafından ağır Madeiran aksanı nedeniyle alay edildiğini ve bunun bir dizi kavgayla sonuçlandığını iddia ediyor.

Ronaldo, okulu bırakmak zorunda kaldı

Ayrıca öfkeli Ronaldo'nun bir öğretmeninin aksanıyla dalga geçtiğini hissettiğinde çok sinirlendiği ve ona bir sandalye fırlattığı bir olayı da belgeliyor. Konu, o dönemde Portekiz'in dev takımının dikkatine de sunuldu.

Kitaba göre, çoğu gece vatan hasreti ile ağlayan Ronaldo'yu, tavrı düzelmezse Madeira'ya geri göndermeye karar verdiler.

Ronaldo daha sonra itiraf edecekti: "Her zaman okula uygun olmadığımı hissettim. Peki amaç neydi?”

Ve genç Ronaldo, neredeyse bir yıl kulüpte kaldıktan sonra, eğitimini sessizce bırakmak için Sporting ile bir anlaşma yaparak takımda kaldı.

Böylece gelecekte beş kez Ballon d'Or kazanacak olan süperstar, futbola daha fazla odaklandı.