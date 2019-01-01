Manchester United, Rice ve Koulibaly'yi transfer etmek istiyor

İngiliz devi transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor. Hedefte iki isim var.

, Ole Gunnar Solskjaer'in geleceğinden bağımsız olarak Declan Rice ve Kalidou Koulibaly'yi transfer etmek istiyor.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Kırmızı Şeytanlar'da Teknik Direktör Solskjaer'in kulüpteki geleceği tartışılıyor fakat yönetim, Norveçli antrenörün görevinde kalıp kalmayacağına bakılmaksızın kadro takviyesi yapmaya kararlı.

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Goal'ün edindiği bilgilere göre, Man United, West Ham’ın orta saha oyuncusu Rice ve ’nin defans oyuncusu Koulibaly’yi gündemine aldı.

Rice’nin orta sahada ofansif rol üstlenmesi ve yaratıcılığı İngiliz devinin dikkatini çekiyor. 20 yaşındaki futbolcunun 'la sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Rice için istenen bonservis bedelinin 90 ila 100 milyon pound arasında olması bekleniyor.

Manchester United, ayrıca, 'nın güçlü takımı Napoli’nin yıldız stoperi Kalidou Koulibaly'yi de kadrosuna katmak istiyor. Savunmasını güçlendirmek isteyen İngiliz devi, Harry Maguire’ın yanına Koulibaly’yi alarak iyi bir ikili oluşturmak istiyor. Koulibaly'nin değeri 90 milyon pound civarında.