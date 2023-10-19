Premier Lig devi Manchester United, İtalyan yıldızı transfer etmek istiyorsa PSG ile de rekabet etmek zorunda kalacak.

NE OLDU? Manchester United'ın savunması, teknik direktör Erik ten Hag için ciddi bir endişe kaynağı oldu çünkü kendisi şu anda iki tecrübeli sol bek oyuncusundan da yoksun durumda bulunuyor.

Luke Shaw ve Tyrell Malacia'nın uzun süreli sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak kalması Hollandalı teknik direktörü geçici seçeneklere yönelmeye zorladı.

Kulübün şu anda tek bir sol beki var; o da Tottenham Hotspur'dan kiralık olarak takıma katılan Sergio Reguilon... Calciomercato'ya göre Kırmızı Şeytanlar, bir sonraki transfer döneminde Serie A devi Inter'in İtalyan savunmacısı Federico Dimarco'ya teklif yapabileceğini duyurdu.

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BÜYÜK RESİM: Haberde ayrıca, Premier Lig devinin muhtemelen Paris Saint-Germain'in de istediği oyuncu için rekabete girmesi gerektiği de aktarıldı. İki dev arasında, İtalyan oyuncu için bir transfer yarışı yaşanması bekleniyor.

Öte yandan Inter, yıldız oyuncusunun maaşını iki katına çıkararak uzun vadeli yeni bir anlaşma teklif etmeyi düşünüyor.

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SIRADA NE VAR? Inter, İtalyan milli oyuncuyu elinde tutmaya kararlı olsa da, yaklaşık 50 milyon Euro'luk (43 milyon £) bir transfer teklifi almaları halinde onu satmayı düşünebilir.