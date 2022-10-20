Manchester United oyuncusu Lisandro Martinez, Spurs zaferinden sonra neden duygusallaştığını anlatıyor: "Ağlamak istedim"

Lisandro Martinez, Tottenham galibiyetinden sonra taraftarların tezahüratlarını duyunca ağlamak istediğini açıkladı.

NELER OLDU? Arjantinli defans oyuncusu, bu yaz Ajax'tan Manchester United'a transfer oldu ve şimdiden taraftarlara 'Arjantin! Arjantin!' tezahüratları yaptırmayı başardı.

Tottenham karşısında 2-0 galip gelen Manchester United, Premier Lig'de şu an beşinci sırada bulunuyor.

NE SÖYLENDİ? Martinez, maçtan sonra yaptığı açıklamada "Bu gece en iyi performansı sergiledik ve oyunu kontrol ettik. Gerçekten mutluyum çünkü bu takım bunu hak ediyor, her zaman çok çalışıyoruz ve her zaman bu seviyede oynamak istiyoruz." şeklinde konuştu. Martinez, galibiyetten sonraki hislerini ise şu şekilde ifade etti: "Dürüst olmak gerekirse, bu benim için çok duygusal. Dünyanın en iyi kulüplerinden birindeyim. Bu stadyum, atmosfer harika. Taraftarların tezahürat yaptığını duyduğumda ağlamak istedim."

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Getty

BÜYÜK RESİM: Erik ten Hag şu an Premier Lig'de ilk üçte bulunan iki takım karşısında da galibiyet almayı başardı. Geçen ay Arsenal'i 3-1 yenen United, ligin üçüncü sırasındaki Spurs'u da mağlup etti. Ancak Ten Hag'ın öğrencileri cumartesi günü kendilerini zorlu Chelsea deplasmanında bulacak.