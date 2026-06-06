Manchester United on milyonlarca sterlin ödeyerek yaz transfer dönemindeki ilk transferini gerçekleştirdi

Manchester United, Éderson'u artık kesin olarak kadrosuna kattı; Fabrizio Romano bu haberi Cumartesi öğleden sonra büyük bir heyecanla duyurdu. Kulüp, oyuncunun transferi için 45 milyon euro ödeyecek.

Marca ve Nicolo Schira birkaç gün önce anlaşmanın tamamlandığını yazmışlardı, ancak şimdi İtalyan transfer piyasası uzmanı da "işte başlıyoruz" diyor.

Manchester United, Atalanta'ya 45 milyon euro ödeyecek. Orta saha oyuncusu, 2031 ortasına kadar sözleşme imzaladı ve İngiltere'de yıllık 5 milyon euro kazanacak.

Brezilya milli takımında 3 kez forma giyen Éderson, 2022'de Salernitana üzerinden Atalanta'ya transfer olmadan önce çeşitli Brezilya kulüplerinde forma giydi. Bergamo ekibi için 180 resmi maçta forma giyen sağ ayaklı oyuncu, bu maçlarda 16 gol ve 6 asist kaydetti.

Bir yıl önce de Éderson'un adı Manchester United ile anılmıştı. O dönemde Real Madrid, Manchester City, Atlético Madrid ve Juventus'un da ilgilendiği söyleniyordu, ancak transfer gerçekleşmemişti.

Şimdi ise transfer gerçekleşecek. Manchester United'da Éderson, bu yaz dört yılın ardından bedelsiz olarak ayrılacak olan vatandaşı Casemiro'nun yerini doldurmak zorunda.



