Manchester United, Muriqi için gözlemci gönderdi

İngiltere'nin Kosova'yı 5-3 yendiği EURO 2020 eleme maçında Manchester United'ın, Vedat Muriqi için gözlem ekibi gönderdiği iddia edildi.

EURO 2020 Elemeleri A Grubu maçında İngiltere, geçtiğimiz günlerde Kosova ile karşılaşmış ve 5-3'lük galibiyet almıştı.

O maçta 'nin 25 yaşındaki golcüsü Vedat Muriqi, 1 gol 2 asistlik bir performans göstermişti. İngiltere basını, maç öncesi 'ın Muriqi için gözlem ekibi göndereceğini gündeme getirmişti. Yeni bir iddiaya göre ise da Muriqi'yi radarına aldı.

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Daily Express'in haberine göre Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Muriqi'yi izlemesi için İngiltere-Kosova maçına gözlem ekibi gönderdi. Romelu Lukaku'nun boşluğunu dolduramayan Norveçli teknik adamın, devre arasına kadar hücum hattını kuvvetlendirmek için Muriqi ile ilgilenebileceği belirtildi.

Öte yandan Harry Kane'nin üzerindeki gol yükünü hafifletmek isteyen Tottenham teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun, Muriqi'yi bu role uygun gördüğü öne sürüldü.

Çaykur Rizespor formasıyla attığı gollerle yıldızlaşan ve transfer sezonunda Fenerbahçe ile 'ın transfer etmek için rekabet ettiği Muriqi, sarı lacivertli ekip ile yeni sezona iyi bir başlangıç yaparak 3 lig maçında 2 gol kaydetti.