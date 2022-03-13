Manchester United Menajeri Rangnick: "Ronaldo'yu her hafta Portekiz'e gönderebiliriz"

Manchester United Menajeri Ralf Rangnick, Cristiano Ronaldo'nun geçen haftaki Portekiz gezisine ışık tuttu ve Cumartesi günü Tottenham karşısındaki performansından övgüyle söz etti.

Ronaldo geçen hafta sonu, takım arkadaşları Manchester derbisinde hezimete uğrarken Portekiz'e döndü ve manşetlere çıktı.

Ancak Kırmızı Şeytanlar, Tottenham karşısında alınan galibiyetle Şampiyonlar Ligi potası için iddialı konuma geldi.

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3-2'lik galibiyetin ardından Rangnick gazetecilere "Bugün [Ronaldo] fiziksel olarak bunu yapabilecek kapasitede olduğunu kesinlikle gösterdi" dedi.

"Ayrıca, son birkaç ayda her zaman böyle olmadığını kabul etmeliyiz, bu nedenle bugün hala bu seviyede performans gösterebilecek bir formda olduğunu göstermesi gerçekten önemliydi. Sezonun geri kalanı için ihtiyacımız olan şey tam olarak bu.

"Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde maçlarımız var. Sadece biraz şaka yapıyorum ama belki onu üç günlüğüne Portekiz'e göndermek, iki gün antrenman yapmamasını sağlamak mantıklı olabilir.

"Perşembe günü antrenmanda benzer bir seviyede performans sergiledi, bu yüzden bir haftadır sahada olmamasına rağmen onu 11 oynatmaya karar verdim. Belki de sezonun geri kalanında bunu yapmalıyız."

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37 yaşındaki Ronaldo, geçtiğimiz yaz Juventus'tan United'a döndükten sonra, özellikle de beş maçta altı gol atarak takımının son 16'ya geçişine öncülük ettiği Şampiyonlar Ligi'nde harika bir forma sahipti.

Ancak son aylarda, Portekizli yıldız Premier Lig'deki son sekiz maçından sadece birinde fileleri bulabildi.

Şimdi kulüp, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için rekabet ediyor.

Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i ağırlayacak olan Manchester United, ilk karşılaşmadan 1-1'lik sonuçla ayrılmıştı.

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