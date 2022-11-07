Hollandalı menajer, 'aptalca' bir şey denediklerini ve bunu bile başaramadıklarının altını çiziyor.

NE OLDU? Portekizli süperstara pazar günü Villa Park'taki maçta kaptanlık görevi verildi ve saha içerisinde takıma liderlik etmesi istendi.

Beş kez Ballon d'Or kazanan süperstar, West Midlands'da takımı için mücadele ederken sinir bozucu bir maç geçirdi.

Ve Ten Hag, Ronaldo'nun etrafındakilerinin 37 yaşındaki oyuncunun önemli bir katkı yapmasını engellediğini itiraf ediyor.

NE DEDİLER: Bunun taktik planının bir parçası olup olmadığı sorulduğunda, Ten Hag gazetecilere şunları söyledi:

“Hayır, bence bu 'Aptalca Ronaldo' taktiğini yapamadık ve bunu yapmak çok aptalcaydı. Çok hızlı ve çok zorlayarak geçişleri çok hızlı yaptık.

"Böyle yaparsak Ronaldo'ya yardım edemeyiz. Geçişleri doğru zamanda yapmalıyız.

"İkinci yarıda da ortaları çok hızlı yaptığımızı düşünüyorum. Doğru an ilk yarıda Christian Eriksen'den geldi ve o, topu uzak direğe Cristiano'ya göndererek doğru yaptı. Doğru an buydu."

BÜYÜK RESİM: Ronaldo Villa'ya karşı kaptanlık yaptı ve United, 3-1'lik bir yenilgiye uğradı.

Ve bu onları Premier Lig sıralamasında beşincilikte bıraktı. İlk dörtten üç puan geride ve lider Arsenal'in 11 puan gerisinde bulunuyorlar.

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Getty Images

BİLİYOR MUSUN? United, 2022'de Premier Lig'de dokuz deplasman maçını kaybetti ve bu, 1989'dan bu yana bir takvim yılında alınan en fazla mağlubiyet demek (12).

RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Kırmızı Şeytanlar, perşembe günü Carabao Kupası'nın üçüncü turunda Villa ile tekrar karşılaşacak.

Ve daha sonra Dünya Kupası öncesindeki son maçında, pazar günü Fulham'la deplasmanda oynayacak.