NE OLDU? Ronaldo bu sezon şu ana kadar üçü Avrupa Ligi'nde olmak üzere sadece dört maça çıktı ve toplamda sadece iki gol atmayı başardı.

Menajeri Ten Hag ise Portekizli yıldızının şu ana kadar kısıtlı dakikalar alması ve performansının düşük olmasını sezon öncesi hazırlık kampına katılmamasına bağladı.

NE SÖYLEDİ: Avrupa Ligi'nde Onomia'ya karşı oynayacakları maçın öncesinde konuşan Ten Hag, "Artık daha iyi durumda.

"Ve bundan memnunum, bu yüzden takıma daha fazla katkıda bulunabilir.

"Eminim ki daha iyi olacaktır. Kimsenin sezon öncesi antrenmanlarını kaçırmaması gerektiği bir kez daha kanıtlandı" dedi.

BÜYÜK RESİM: Ten Hag Ronaldo'nun yüksek seviyede oynamaya devam etmesine yardım etmek istediğinde ısrar etti.

"Onu olabildiğince iyi desteklemek istiyorum, bu yüzden oyunculardan belirli bir talebimiz var.

"Sahadaki belirli pozisyonlarda ondan beklediğimiz şey ve diğer oyunculardan beklediğim şeyler aynı...

"Herkesten en iyi sonucu almak istiyorum."

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