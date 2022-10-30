NE OLDU? Ten Hag, Ronaldo'nun önemli bir takım oyuncusu olarak kalması konusunda bir kez daha ısrar etti, ancak onun hakkında konuşmaktan bıktığını söyledi.

Portekizli yıldız, Avrupa Ligi'nde oynadıkları son maçta ilk 11'e döndüğünde FC Sheriff'e karşı gol attı.

Ronaldo, Tottenham karşısındaki galibiyetin ardından direkt soyunma odasının yolunu tutmuş ve kadro dışı kalmıştı. Bu olaydan sonra ilk kez şans buldu.

Ve hocası, artık onun hakkında konuşmaktan fazlasıyla sıkıldı.

NE DEDİLER: Erik ten Hag, "Bu konuda yeterince şey söyledim ve Ronaldo'nun bu durumundan bıktım artık.

"Yeterince açıklama yaptım. Orada olduğu için mutluyuz, önemli bir takım oyuncusu ve bizim golcümüz" dedi ve ekledi:

"[Perşembe günü] gol attı ve bundan dolayı gerçekten mutluyum, çünkü golcülerin buna her zaman ihtiyacı olduğunu biliyorum. Umarım kendini geliştirir ve daha da önemli goller atar."

BÜYÜK RESİM: Ronaldo'nun United'daki geleceği Ten Hag'ın sözlerine rağmen belirsizliğini koruyor.

37 yaşındaki oyuncu, artık Old Trafford'da ilk 11 garantisi olan oyunculardan birisi değil.

Ten Hag, ocak ayında Ronaldo'yu satmak istemediğini söyledi, ancak yıldız forvet ilk 11'de oynama isteğinde olursa durum tersine dönebilir.

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