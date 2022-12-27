Hollandalı menajer, Portekizli yıldızın takımdan ayrılmasından sonra ne yapacağını belirledi.

NE OLDU? Ten Hag, Portekizli süperstarın geçen ay ayrılmasının ardından United'ın hücum hattına yeni transfer istiyor.

Hollandalı menajer, doğru kalitede bir oyuncu bulunursa kadroya dahil edilmesi konusunda yönetimle görüştü.

Ancak aynı zamanda, United'ın genç forvetlerinden birini de bu konuda değerlendirebilir.

NE SÖYLEDİLER: "İki plan var" dedi Ten Hag gazetecilere. "Bu hareket kendi kulübümüzden gelebilir, [Alejandro] Garnacho'ya bakın, [Anthony] Elanga'ya bakın...

"Dünya Kupası'nda ve ayrıca antrenmanda iyi bir izlenim bırakan [Facundo] Pellistri'ye de bakmayı ihmal etmeyin.

"İkinci plan ise evet, bir forvet kaybettiğimizin farkındayız, bu yüzden bir forvet almamız gerektiğini düşünüyorum.

"Ancak bu doğru oyuncu olmalı. Doğru oyuncu, takıma kalite katan bir oyuncudur.

"Ve biliyorsunuz burada, Manchester United'da kriterler yüksek."

BÜYÜK RESİM: Garnacho, Dünya Kupası arasından önce Fulham'da bir galibiyet elde ederek ileriye dönük iyi bir izlenim bıraktı.

Bununla birlikte, United büyüklüğünde bir kulüp, sezonun ikinci yarısında genel gol sayısının artırmasına yardımcı olmak için değeri kanıtlanmış bir oyuncuyu isteyecektir.

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