Hollandalı menajer, Brezilyalı orta sahanın çalışma prensibine hayran kaldı.

NE OLDU? Casemiro, yaz transfer döneminde 70 milyon Euro karşılığında Madrid'den Manchester'a transfer oldu, ancak United ek olarak 10 milyon Euro daha ödeyebilir.

Madrid'de dokuz yıl geçirdi, ama şimdi United ekibinin önemli bir parçası olarak göze çarpıyor.

NE SÖYLEDİLER: Basına oyuncu hakkında konuşan Ten Hag, transferin perde arkasını şöyle anlattı:

"Onun maçtan maça büyüdüğünü görüyorsunuz ve ayrıca takımım da büyüyor ve gelişiyor.

"Bu yüzden ilerlemeden gerçekten memnunuz, ama bu süreci devam ettirmek zorundayız.

"Şu anda tam olarak memnun değiliz, fakat daha iyi olmak için çalışıyoruz.

"Bana yeni bir mücadeleye ihtiyacı olduğunu söyledi, çünkü Real Madrid'de her şeyi kazandı.

"Real Madrid'de büyük bir rol oynadı ve onun gitmesini asla istemediler, ama içinde 'Başka bir kulübe gitmeliyim ve kendimi orada bir kez daha kanıtlamalıyım' hissi vardı.

"Bu da açlığını gösteriyor. Bunu gerçekten seviyorum. İlk günden itibaren her antrenmanda, her maçta bu tavrıyla geldi ve gerçekten hoşuma gitti.

"Takımımız için giderek daha önemli olacak."

BÜYÜK RESİM: Madrid'de beş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmışken, onun gitmesine neden isteksiz olduklarını anlamak zor değil.

Ve şu anda, United'da oynadığı son beş lig maçında bir yenilgi bile görmedi (Üç galibiyet, iki beraberlik).

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Stats Perform

getty images

Getty Images

CASEMIRO İÇİN SIRADA NE VAR? Orta saha oyuncusu ve Kırmızı Şeytanlar, bu hafta Avrupa Ligi maçında evinde Real Sociedad'ı ağırlayacak.

Ve E Grubu'nda zirveye çıkmak istiyorlarsa bu mücadeleyi kazanmak zorundalar.