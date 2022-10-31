NE OLDU? United, Pazar günü West Ham'ı 1-0 yenerek Premier Lig'de önemli bir üç puanın sahibi olurken Casemiro bir kez daha oyununun zirvesindeydi.

NE SÖYLEDİLER: Hollandalı teknik direktör Manutd.com'a şunları söyledi:

"Ona, orta sahanın çimentosu diyorum. Bence topa sahip olmada ve saha dışında çok büyük bir fark yaratıyor.

"Ve takıma ekstra avantaj sağlıyor ve yardımcı oluyor. Maça hükmedebiliyor ve takımın oyuna hükmetmesi için ekstra avantaj sağlıyor.

''Oyunu da okuyabiliyor ve oyuncuları doğru pozisyonlara yönlendirerek katkı sağlıyor.

"Topa sahip olmayı bekliyor ve ayrıca, çizgiler arasındaki geçişi de görüyor. Maçın en önemli olaylarından biri, ilk yarıda [Diogo] Dalot'a verdiği pas oldu.

"O çok iyi bir oyuncu ve onu burada görmekten dolayı gerçekten çok mutluyum."

BÜYÜK RESİM: United menajeri, yaz transfer döneminde 70 milyon Euro karşılığında takıma katılan oyuncusuna ilk kez methiyeler düzmüyor.

Tottenham Hotspur'a karşı alınan galibiyetin ardından da Ten Hag, Casemiro için harcanan her kuruşa değdiğini söylemişti.

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