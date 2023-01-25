Manchester United, Liverpool, Arsenal ve Chelsea'yi geride bırakıp Premier Lig'in en değerli kulübü oldu

İdil Erin Tetik
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Marcus Rashford celebrate Manchester United Forest 2022-23Getty Images
Manchester UnitedPremier LigArsenalLiverpoolChelseaMan City

Yeni bir araştırmaya göre Manchester United, Premier Lig'in en değerli kulübü.

  • Manchester United tüm kulüpleri geride bıraktı
  • Kırmızı Şeytanlar şimdi satışta
  • En değerli listesinde ikinci sırada Liverpool var

NE OLDU? Manchester United, İngiltere'nin en değerli kulübü olarak belirlendi. Bu, kulübü satmaya çalışan Glazer ailesini sevindirecek bir haber. Sportico'ya göre, 4.8 milyar sterlin değerindeki Kırmızı Şeytanlar, ikinci sıradaki Liverpool'dan 1 milyar sterlin daha değerli.

BÜYÜK RESİM: Liverpool'un ardından ilk beşi Manchester City, Arsenal ve Chelsea dolduruyor. En zengin kulüpler listesiyle karıştırılmaması gereken en değerli kulüplerin tam listesi şöyle:

SıralamaKulüpTahmini değer
1Manchester United£4.8bn
2Liverpool£3.8bn
3Manchester City£3.5bn
4Arsenal£2.9bn
5Chelsea£2.8bn
6Tottenham£2.6bn
7West Ham£539m
8Everton£486m
9Leicester City£442m
10Newcastle£356m

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Antony Manchester United 2022-23GettyCasemiro Man Utd 2022-23GettyRaphael Varane 2022-23Getty

MAN UTD İÇİN SIRADA NE VAR? Kırmızı Şeytanlar, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanarak değerlerini artırmayı hedefliyor. Bu uğurda Erik ten Hag ve öğrencileri Premier Lig sahnesinde 4 Şubat'ta Crystal Palace'ı ağırlayacak.

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