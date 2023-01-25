Manchester United, Liverpool, Arsenal ve Chelsea'yi geride bırakıp Premier Lig'in en değerli kulübü oldu

Yeni bir araştırmaya göre Manchester United, Premier Lig'in en değerli kulübü.

Manchester United tüm kulüpleri geride bıraktı

Kırmızı Şeytanlar şimdi satışta

En değerli listesinde ikinci sırada Liverpool var

NE OLDU? Manchester United, İngiltere'nin en değerli kulübü olarak belirlendi. Bu, kulübü satmaya çalışan Glazer ailesini sevindirecek bir haber. Sportico'ya göre, 4.8 milyar sterlin değerindeki Kırmızı Şeytanlar, ikinci sıradaki Liverpool'dan 1 milyar sterlin daha değerli.

BÜYÜK RESİM: Liverpool'un ardından ilk beşi Manchester City, Arsenal ve Chelsea dolduruyor. En zengin kulüpler listesiyle karıştırılmaması gereken en değerli kulüplerin tam listesi şöyle:

Sıralama Kulüp Tahmini değer 1 Manchester United £4.8bn 2 Liverpool £3.8bn 3 Manchester City £3.5bn 4 Arsenal £2.9bn 5 Chelsea £2.8bn 6 Tottenham £2.6bn 7 West Ham £539m 8 Everton £486m 9 Leicester City £442m 10 Newcastle £356m

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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MAN UTD İÇİN SIRADA NE VAR? Kırmızı Şeytanlar, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanarak değerlerini artırmayı hedefliyor. Bu uğurda Erik ten Hag ve öğrencileri Premier Lig sahnesinde 4 Şubat'ta Crystal Palace'ı ağırlayacak.