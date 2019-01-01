Manchester United, Koulibaly için gözünü kararttı
Premier Lig ekiplerinden Manchester United, gelecek sezon için daha iddialı bir kadro oluşturmak için planlamaya başladı.
Barcelona ve Real Madrid'in de kadrosuna katmak istediği 27 yaşındaki Senegalli oyuncu ile Manchester United ve Chelsea de ilgileniyor.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başlayan ve stoper transferi için hedefini Koulibaly'ye çeviren Manchester United, bu transfer için 150 milyon euro'yu gözden çıkaracak.
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Daha önce Senegalli oyuncuya gelen düşük teklifleri reddeden Napoli Başkanı Aurelio de Laurentis'in 150 milyon euro'luk teklifi kabul etmesi bekleniyor.
2014 yılından bu yana Napoli forması giyen Senegalli stoper, 7.75 milyon euro bosnervis bedeliyle Belçika ekibi Genk'den transfer edilmişti.