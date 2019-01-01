Manchester United, Koulibaly için gözünü kararttı

Manchester United, yaz transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için Senegalli oyuncu Kalidou Koulibaly'yi listesine aldı.

Premier Lig ekiplerinden , gelecek sezon için daha iddialı bir kadro oluşturmak için planlamaya başladı.

ve 'in de kadrosuna katmak istediği 27 yaşındaki Senegalli oyuncu ile Manchester United ve de ilgileniyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başlayan ve stoper transferi için hedefini Koulibaly'ye çeviren Manchester United, bu transfer için 150 milyon euro'yu gözden çıkaracak.

Daha önce Senegalli oyuncuya gelen düşük teklifleri reddeden Başkanı Aurelio de Laurentis'in 150 milyon euro'luk teklifi kabul etmesi bekleniyor.

2014 yılından bu yana Napoli forması giyen Senegalli stoper, 7.75 milyon euro bosnervis bedeliyle ekibi Genk'den transfer edilmişti.