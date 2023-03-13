Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, Old Trafford'da oynanan maçta Southampton taraftarlarının alay konusu oldu.

Fernandes, Southampton karşısında zor bir maç geçirdi

Direğin üzerinden bir şut gönderdi

Deplasman taraftarları, Portekizli orta saha oyuncusuyla alay etti

NE OLDU? Geçtiğimiz haftalarda Liverpool'a karşı 7-0 mağlup olan Manchester United ve Erik ten Hag, Premier Lig'in diline dolanmıştı. Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'in son sırasında yer alan Southampton'a karşı da iyi bir maç geçirmedi. Bruno Fernandes, direğin üzerinden bir şut gönderdi ve ardından hakeme el sallayarak penaltı itirazında bulundu. Bu tepkiyi gören Southampton taraftarları, "Bir dakika içinde ağlayacak" şarkısını söyleyip Portekizli orta saha ile alay ettiler.

BÜYÜK RESİM: Fernades'in itirazları, Manchester United'ın Premier Lig'in en alt sırasında yer alan Southampton'a karşı çaresizliğini özetliyordu. 34. dakikada Casemiro'nun oyundan atılmasıyla işler çığırından çıktı.

MANCHESTER UNITED İÇİN SIRADA NE VAR? Kırmızı Şeytanlar, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 16 Mart'ta Real Betis ile karşı karşıya gelecek. Erik ten Hag'ın ekibi bu aşamanın ilk maçında Real Betis'i 4-1 mağlup etti.