Manchester United'ın yok pahasına sattığı oyuncu Ronaldo ve Neymar ile kıyaslanır seviyeye geldi!

Manchester United’da büyük bir hayal kırıklığı yarattıktan sonra Real Betis’te kariyerini adeta yeniden başlatan Antony, İspanya’da gösterdiği performansla hem taraftarların hem de takım arkadaşlarının övgüsünü topluyor. Brezilyalı kanat oyuncusu, Marc Bartra tarafından Cristiano Ronaldo ve Neymar’a benzetilecek kadar etkileyici bir çıkış yakaladı.

Ajax'tan Manchester United’a yaklaşık 100 milyon euroya yakın bir bedelle transfer edilen Antony, Premier Lig’de üç sezonda toplam 5 gol ve 3 asist yaparak beklentilerin çok altında kalmıştı. Yeni teknik direktör Ruben Amorim’in göreve gelmesinin ardından önce kiralık gönderilen, daha sonra ise yaklaşık 26 milyon euro civarında bir bedelle Real Betis’e satılan Brezilyalı oyuncu, İspanya’da bambaşka bir seviyede oynuyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 11 maçta 6 gol ve 2 asist yapan Antony, Betis’in en formda isimlerinden biri olurken, takım arkadaşı Marc Bartra onun için dikkat çekici sözler sarf etti. İspanyol stoper, Mundobetis’e yaptığı açıklamada Brezilyalı oyuncuyu hem zihniyet hem de yetenek olarak Ronaldo ve Neymar’ın karışımı olarak tanımladı.

Bartra, “Bu oyun stili ona çok yakışıyor. Gerçek Antony’yi, hatta çok daha gelişmiş bir Antony’yi görüyoruz. Onunla konuştuğum ilk günden beri o Brezilya yeteneğini, o zihniyeti fark etmiştim. Her zaman onun Neymar ve Cristiano’nun karışımı olduğunu söylerim. Cristiano gibi zihniyete sahip, hep daha fazlasını istiyor ve oyuna çok odaklanıyor.” dedi.

Zor günlerden yeniden doğuşa

Antony, Manchester United’da geçirdiği son dönem hakkında ise oldukça çarpıcı ifadeler kullandı. Yaz aylarında ilk takımdan ayrı çalıştırılan ve Amorim tarafından “bomba ekibi” olarak adlandırılan gruba dahil edilen Brezilyalı oyuncu, kendisine saygısızlık yapıldığını hissettiğini söyledi.

“İngiltere’de 40 günden fazla otelde kaldım, ayrı antrenman yaptım… Saygısızlık gördüğümü hissettim. Ama tartışma yaratmak istemiyorum, hayat böyle. Kulübe minnettarım. Zor günler oldu ama iki şampiyonluk yaşadım.” diyen Antony, Betis’e dönüş kararını ise tamamen mutluluk üzerinden verdiğini belirtti.

“Kalbim Betis'e dönmemi söyledi. Ailem Sevilla’ya dört-beş gün önceden gitti, evi kiralamıştı. Her zaman mutluluğu ön planda tutarım. Betis’te hem ben hem ailem çok mutluyduk. Para önemlidir ama mutluluk çok daha önemlidir.”

Antony’nin La Liga’daki yükselişi sürerken, Manchester United’da “kulüp tarihinin en kötü transferlerinden biri” olarak hatırlanan Brezilyalı oyuncunun İspanya’da tekrar üst düzey seviyeye çıkması dikkat çekiyor.