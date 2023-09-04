Manchester United'ın yıldızına çok ağır suçlama: "Parmağını kesti"

Premier Lig devi Manchester United'ın yıldızı Antony'nin, eski kız arkadaşıyla yaşadığı sorunlar yeniden gün yüzüne çıktı.

DJ Gabriela Cavallin, Pazartesi günü Brezilya web sitesi UOL'de yayımlanan röportajında, United'ın oyuncu Antony'nin Haziran 2022 ile Mayıs 2023 arasında çeşitli vesilelerle kendisine saldırdığını iddia etti.

Yıldız futbolcunun kendisine bir bardak fırlattığını belirtti ve kendini savunmaya çalışırken o sırada parmağını kemiğine kadar kestiğini açıkladı.

Cavallin, Haziran 2023'te Brezilya'nın Sao Paulo kentinde Antony hakkında polise şikayette bulundu. UOL haberine göre oyuncu hakkında Manchester Polisi'ne de şikayette bulundu. GOAL, yorum yapmak için GMP ile iletişime geçti.

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Ne söylendi?

Antony, Haziran ayı sonlarında sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden bir açıklama yaptı:

"İsmimle ilgili soruşturmanın yürütüldüğü polis karakolunda ifademi verdikten sonra, asılsız saldırıyla suçlandığım için ilk kez konuşmak istedim.

“Soruşturma sürecine hiçbir şey engel olmasın diye şu ana kadar sessiz kaldım, ama tüm o günler boyunca ailem ve ben sessizlik içinde yaşadık. Çok muhtaç bir toplulukta doğup büyümüş olmama rağmen, asılsız bir saldırı suçlamasının adil olmayan bir kamu kararıyla sonuçlandığı buna benzer bir durumla hiç karşılaşmamıştım.

"Soruşturma tamamlandıktan sonra masumiyetim ortaya çıkacak. Adaletin galip geleceğinden ve imajımda oluşan hasarın onarılacağından eminim. Bu zor zamanlarımda bana gönderdiğiniz sayısız mesajlarınıza da teşekkür ediyorum."