YORUM | Avrupa liderliği Galatasaray'ı Mart'a kadar taşımaz

Galatasaray kaotik bir sezon geçiriyor. Avrupa'da yakın tarihte eşi benzeri olmayan bir performans sergilerken ligde aynı oranda kötü bir grafik çizmek kolay iş değil. Sarı-kırmızılılar, Avrupa defterini Mart'a kadar kapattı. Lige odaklanıp kötü seriyi bitirmenin zamanı çoktan geldi ancak tünelde ışık bir türlü görünmedi.

Galatasaray rakibine oranla daha çok fırsat buldu, rakip kaleye daha çok şut attı. Ancak Başakşehir orta sahada alanı daralttı ve sarı-kırmızılılar'da yaratıcı orta sahalar çaresiz kaldı. Başakşehir rakibinin pas kanallarını tıkarken Morutan, Cicaldau ve Feghouli gibi oyuncular da istedikleri alanları yaratamadılar.

Emre Belözoğlu'nun ekibi takım savunmasında boşluk bırakmadı. Bu da Galatasaray'ı verimsiz hücum aksiyonlarına sevk etti.

Aynı anda gelen 4 değişiklikle Galatasaray ritmini değiştirdi. Bu anlardan sonra sarı-kırmızılılar, Başakşehir'i savunmaya itti ve bu baskı beraberliği getirdi. Galatasaray bir şekilde oyunu lehine çevirse de iki puan bıraktı.

Golcü belirsizliği yaşanırken Diagne'nin sakatlığı geldi. Muhtemelen sarı-kırmızılılar'da şimdi de bir süre Mostafa Mohamed ilk 11'e yerleşecek. Galatasaray'ın forvet hattındaki bu istikrarsızlık yerini netliğe bırakmalı.

Muslera'nın yokluğunda görev yapan İsmail Çipe her ne kadar çok hata yapmadan bir maç geçirse de kalede güven veren bir figür değil. Galatasaray'ın daha güvenilir bir yedek eldivene ihtiyacı var. Ayrıca rakiplerin iyi çalıştığında Galatasaray orta sahasını zorlanmadan kilitleyebileceğini bir kez daha gördük. Sarı-kırmızılılar'a devre arasında yaratıcı bir orta saha takviyesi de şart.

Fatih Terim'in öğrencilerinin Başakşehir karşısındaki oyunu ezberin dışına çıkmadı. Ne oyun anlamında ne de skor anlamında. Durgun, üretkenlikten uzak sarı-kırmızılılar, formda Emre Belözoğlu karşısında değişim yaşayamadı. Galatasaray'ın ligdeki son maçlarına bakınca öğrenilmiş bir çaresizlik fotoğrafı çıkıyor ortaya. Kazanma alışkanlığını rafa koymuş, temposunu çoğunlukla yitirmiş bir fotoğraf. Peki nereye kadar?

1 - Galatasaray, Süper Lig'de Mart 2016'dan (3-3) bu yana ilk kez İstanbul Başakşehir'i konuk ettiği maçta rakibiyle berabere kaldı. Denge. — OptaCan (@OptaCan) December 18, 2021

Galatasaray sezon başından bu yana ligdeki kötü gidişini Avrupa'daki performansıyla kapattı. Hatta çoğu zaman ligdeki kötü sonuçları unutturacak Avrupa maçları çıkardı ve şu ana kadar ligin ortalarına demir atsalar da bu durum bir şekilde aşıldı. Ancak artık yeni Avrupa macerasına yaklaşık 3 ay var ve grup liderliği, Galatasaray'ı Mart'a kadar taşıyamaz.

Fatih Terim'in sahaya dönüp her lig maçına Avrupa mücadelesi gibi çalışması gerekiyor. Galatasaray'ın oyun içinde de yeni formüllere ihtiyacı var. Bu, sadece Ocak operasyonuyla değişecek bir durum değil. İşler yoluna girmezse Galatasaray, Avrupa potasından uzaklaşacak. Avrupa'da tarih yazmak, ligde Avrupa potasına girmekle başlıyor...