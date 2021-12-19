Trabzonspor formasıyla adım attığı Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaşadığı şampiyonlukların yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan kadronun da bir parçası olan ve bir dönem Beşiktaş forması da giyen Mehmet Aurelio, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi GOAL Türkiye'nin sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz sezon Erol Bulut ve Emre Belözoğlu dönemlerinde yardımcı antrenör olarak Fenerbahçe teknik heyetinde yer alan Brezilya asıllı futbol adamı, iki takımın zirveden uzakta olmasına rağmen oyuncuların motivasyon konusunda herhangi bir problem yaşamayacağını söyledi.

Oynadığı üç büyük takımda toplam altı kupa kazanan ve ay-yıldızlı formayı giyerek Türk futbolunda unutulmaz bir iz bırakan 44 yaşındaki futbol adamı büyük takımda oynamanın gerekliliklerini de paylaştı.

Fenerbahçe 12, Beşiktaş ise 15 puan geride. Zirvenin bu denli uzağında olmak takımların motivasyonunu nasıl etkileyecek?

"Ligin henüz yarısına bile gelmedik ve iki takımın da yarıştan koptuğunu söylemek için çok erken. Şampiyonun kim olacağını belirleyecek daha birçok maç olacak ve bu maçta onlardan yalnızca biri.

"Kaybeden tarafın yarıştan kopacağını söyleyemeyiz. Diğer yandan, büyük takımlarda oynayan oyuncular her zaman her durumda motive olmamılar."

Vitor Pereira sıklıkla önemli olanın dizilişler olmadığını ve esas önemli şeyin oyuncuların sahada olan bitene verdiği reaksiyon olduğunu söylüyor. Bununla beraber üçlü savunmanın takımın kötü gidişatında önemli bir etken olduğu yorumları da devam ediyor. Dizilişler gerçekten de Pereira'nın dediği gibi abartılıyor mu? Fenerbahçe üçlü savunmaya mı yoksa dörtlü savunmaya mı daha uygun bir kadro?

"Dizilişler bana kalırsa kenara atılmayacak kadar önemli. Bunun üzerine konuşurken oyuncuların tarzlarını, özelliklerini ve oyun alışkanlarını da göz önünde bulundurmamız gerekiyor.

"Fenerbahçe kadrosunu ele alacak olursak bu kadronun tek alternatifinin üçlü savunma olduğu görüşüne katılmıyorum. Fenerbahçe'nin dörtlü savunma da oynayabilecek kaliteli bir kadrosu var."

Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Pelkas ve Mert Hakan Yandaş. Hatta bu isimlerin yanına Max Meyer de eklenebilir. Aynı mevkiye bu denli çok transfer neden yapılırken takımın net bir sol kanat beki ve sağ kanat beki olmadığını görüyoruz. Fenerbahçe'nin kadrosu kaliteli ama doğru yapılanmamış bir kadro demek mümkün mü?

"Fenerbahçe kadrosundaki bazı pozisyonlarda yeterince oyuncu olmadığı doğru.

"Bununla beraber kadro kalitesini de yadsımamak gerekiyor. Vitor Pereira'nın elinde oldukça iyi oyunculardan oluşan bir kadro var ama esas problemin bu kadronun harika bir takıma dönüşememiş olması.

"Fenerbahçe harika bir takım olabilecek iyi bir kadroya sahip."

Fenerbahçe'nin zengin bir hücum hattı var ve Pereira da kadroda rotasyon yapmayı seven bir hoca. Geçen hafta oynanan Gaziantep maçındaki Mesut-Rossi-Serdar üçlüsü ilk defa birlikte 11'de yer almıştı mesela. Hücum hattının neredeyse her hafta değişmesi alınan kötü skorlarda etkili mi?

"Pereira'nın bu tercihinde takımın Avrupa kupası oynaması da etkili olmuş olabilir ancak yine de her maça bir önceki maçtan üç, dört veya beş farklı oyuncuyla başlamanın takım adına olumlu sonuçlar getirdiğini düşünmüyorum. İstikrarlı ve ezbere sayılabilen bir kadro daha iyi sonuçları beraberinde getirebilirdi."

Derbide puan kaybı her iki takım için de şampiyonluk iddiasının sona ereceği anlamına gelebilir. Siz Türkiye'de üç büyük takımın formasını giydiniz. Bu tarz büyük takımlarda şampiyonluk iddiası kaybolduktan sonra oyuncuları farklı bir hedefe motive etmek zorlaşır mı?

"Büyük takımlarda oynayan oyuncuların durum ne olursa olsun sahaya çıktıklarında ellerinden geleni yapmaları gerekiyor.

"Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyük takımlarda oynayan oyuncular için takımları şampiyonluk yarışında olsa da olmasa da baskı her zaman vardır ve buralarda oynayan oyuncular bu baskıyla yaşamayı öğrenmek zorundalar.